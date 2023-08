Ce n’est clairement pas ça qui va nous remonter le moral après l’élimination de l’Equipe de France face à la Lettonie hier, mais on se console comme on peut. Auteur de deux blocks dans le match qu’il ne fallait pas perdre, Rudy Gobert est entré dans le Top 5 des contreurs all-time à la Coupe du Monde.

Avec 26 contres en 19 matchs de Coupe du Monde joués avec les Bleus, Rudy a égalé le Brésilien Anderson Varejao pour entrer dans ce Top 5, en compagnie également d’Hamed Haddadi (Iran). C’est une petite ligne en plus sur le palmarès du pivot français, qui s’est imposé comme une référence défensive sur la planète basket depuis sa première Coupe du Monde en 2014.

Malgré l’énorme déception que représente ce Mondial 2023 pour les Bleus, le triple Défenseur de l’Année en NBA peut toujours grimper dans ce classement et éventuellement atteindre le podium lors des matchs de classement à venir. Il possède six contres de retard sur le troisième, Yao Ming (32 contres en Coupe du Monde), et seulement un sur le quatrième Salah Mejri (27).

Pour info, ce classement des top contreurs en Coupe du Monde est largement dominé par les frères Gasol. Pau est en tête avec 55 contres au total (en 24 matchs), tandis que son frangin Marc est second avec 43 blocks (en 32 matchs). En plus de leurs qualités, ces deux-là profitent évidemment d’un nombre de matchs plus élevé que la plupart de leurs concurrents, l’Espagne ayant l’habitude d’aller très loin au Mondial. Tout le contraire de la France de Rudy Gobert cette année…

Le Top 5 des contreurs en Coupe du Monde :

Pau Gasol (Espagne) : 55 contres Marc Gasol (Espagne) : 43 Yao Ming (Chine) : 32 Salah Mejri (Tunisie) : 27 Rudy Gobert (France), Hamed Haddadi (Iran), Anderson Varejao (Brésil) : 26

__________

Source texte : FIBA