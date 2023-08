La Coupe du Monde a débuté pour les Français, et on a eu droit à un gros morceau d’entrée avec le Canada de Shai Gilgeous-Alexander. Si la première mi-temps était disputée, la deuxième fut… à sens unique. Les Bleus ont ainsi ramassé un 52-25 en deuxième mi-temps, oui, un score symétrique, ou score palindrome pour les puristes. GMK dirait que c’était un match aberrant, quant à nous, on va se contenter de noter les joueurs. Spoiler : c’était pas forcément glorieux pour tous.

# France

Rudy Gobert (3) : les vidéos de shoots à 3-points ont hypé toute la planète basket (non), mais le match de porte-manteaux livré aujourd’hui est un brutal retour à la réalité. Un poster par Dillon Brooks, trop peu de rebonds pour un gars qui met environ 200 centimètres à tout le monde, et un impact négatif sur le match. On pense aux 27 tours de Draft lâchés par les Wolves désormais. (+1 pour le coude envoyé sur Olynyk)

Guerschon Yabusele (2,5) : bien trop emprunté, le Bear n’a pas suffisamment apporté des deux côtés du parquet. Probablement fan de la série Harry Potter et de sa cape d’invisibilité. Désormais, il est l’heure de s’envoyer une entrecôte wagyu avec Omari Spellman et Oussama Ammar.

Nicolas Batum (2,5) : un contre sur Lu Dort et puis… plus rien. Batman a lâché une trace de freinage en monodivision au cours de ce match et n’a pas su apporter la révolte du capitaine. Possible qu’il faille rester sur Twitter ces prochaines heures pour voir des pépites.

Evan Fournier (6) : Vavane a laissé éclater toute sa frustration de sa saison régulière passée sur le banc au cours de ce match. 19 points en première mi-temps, lâchant probablement quelques jurons envers Tom Thibodeau à chaque filoche inscrite. Il était toutefois beaucoup trop seul malheureusement, et comme il l’a si bien dit : “bah on a pris une belle branlée”.

Nando De Colo (4,5) : son début de match est très bon, mais il a peu à peu été étouffé par la défense des caribous. Nando, dont le seul tort est au final d’être un supporter du RC Lens, a été l’un des seuls au niveau cet après midi. (Oui, cet article est écrit par un lillois)

Mathias Lessort (6) : une entrée qui a dynamité l’équipe, il a été le véritable lieutenant du dégarni de Charenton sur ce match. Ultra présent sous les panneaux, et ce des deux côtés du terrain, il a gagné des points pour la rotation de Vincent Collet. Lessort en a été jeté dans la fosse aux lions, et avec brio.

Elie Okobo (3) : un seul point à se mettre sous la dent. Soit 20 de moins qu’Evan Fournier, qui en plus, a également la décence de reconnaitre que ses cheveux sont une cause perdue en se faisant la boule à Z. Elie, quant à lui, semble encore dans le déni malgré une hairline qui recule dangereusement.

Isaia Cordinier (4) : une tentative de dunk ratée, une tentative de défense sur Shai, une tentative de match de sa part, une tentative de note de la nôtre.

Sylvain Francisco (5) : la caution swag du groupe. Quelques beaux paniers primés à la fin quand tout était plié. On reconnait les gars qui arrivent à un anniversaire quand le cadeau est donné et qui veulent esquiver le paiement.

Terry Tarpey (3) : a probablement trop tiré sur son nom de famille avant le match pour se prendre une drill par Dillon Brooks.

Yakuba Ouattara (5) : est rentré 4 minutes juste pour le délire.

Moustapha Fall (5) : est rentré 2 minutes juste pour le délire. Ça c’est pour prouver qu’on n’a pas fait de copier-coller.

# Canada

Dwight Powell (6,5) : un sans faute au niveau des stats, aucune balle perdue et aucun tir manqué. Aucun malus à signaler en TTFL.

Kelly Olynyk (7) : le festival de Cannes est passé, mais Kelly Olynyk aurait peut-être bien mérité une distinction sur la Croisette. A signaler toutefois un très bon match qui a fait mal aux Bleus et quelques shoots bien sentis malgré une dégaine de vendeur Micromania qui te dit “Une PS4, deux manettes et neuf jeux ? Je peux vous reprendre le tout pour 12€”.

Dillon Brooks (7) : un gros poster sur Rudy Gobert, quelques shoots qui font mouche, des danses Fortnite et toujours une défense de punk à chien. Dillon Brooks est déjà insupportable quand il est nul, mais alors quand il est bon comme ce soir, ça donne carrément envie de lui envoyer le GIGN, qui défendrait peut-être mieux d’ailleurs.

RJ Barrett (4) : même dans un tel blowout, il arrive à envoyer parpaing sur parpaing. Merci RJ de faire baisser le prix de l’immobilier.

Shai Gilgeous-Alexander (8,5) : il s’est promené en première mi-temps pour faire croire qu’il était bidon, mais a subitement accéléré en deuxième pour faire un boulot aux Bleus. On aurait dit un adulte parmi des enfants, alors que c’est lui l’enfant. Trop fort, trop élégant, bref, trop lui.

Luguentz Dort (5) : il a envoyé la doublette maléfique pour quelqu’un qui aime bien tirer à 3-points : une brique et un air-ball. Son boulot était plutôt en défense ou sous les panneaux. Sinon, derrière l’arc, Dieu a demandé à Luguentz de dormir donc depuis… Luguentz Dort.

Nickeil Alexander-Walker (6) : scotché derrière l’arc, NAW a envoyé du bois, et c’est tout ce qui lui a été demandé par ses coachs. Nickel Alexander-Walker.

Melvin Ejim (5,5) : l’un des rares joueurs hors NBA aujourd’hui chez les Canadiens, il a apporté ce qu’il devait apporter, du sirop d’érable sur des pancakes en gros.

Trae Bell-Haynes (5) : a-t-il été appelé par son coach à l’aide d’une cloche ? Vous avez 4 heures.

Kyle Alexander (5) : peu de temps de jeu, suffisant pour envoyer un shoot et quelques rebonds.

Phil Scrubb (5) : avait l’occasion de briller aux lancers-francs, a fait 0/2. Scrubb était en date Tinder et a tout foiré.

Zach Edey (5) : en le voyant, les français auraient crié “venez m’Edey !”.

Score final, 95 à 65 pour le Canada, cruelle deuxième mi-temps pour les Bleus qui n’ont pas existé et se sont fait laminer en seconde période. Déjà dos au mur, il faudra réagir face à la Lettonie, sous peine de devoir rallier Paris de façon anticipée.