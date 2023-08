Sale soirée en perspective pour les supporters français qui vont faire des cauchemars de cette bouillie de basket proposée par les hommes de Vincent Collet en ouverture de cette Coupe du Monde 2023 (défaite 65-95 contre le Canada). Entre deux souvenirs de balle perdue, des bribes de la mixtape de Shai Gilgeous-Alexander pourraient soudainement s’inviter dans leur esprit pour les sortir des bras de Morphée. Car on peut le dire, SGA n’a pas raté son baptême du feu dans un Mondial, lui.

À l’image de Team Canada dans son ensemble, il a fallu une quinzaine de minutes au patron du Thunder pour se mettre en jambes. Bien souvent pris à deux par la défense des Bleus, Shai a commencé par un 0/5 un peu vilain. Naïfs, on se disait que le basket FIBA n’était peut-être pas fait pour lui, à l’inverse d’Evan Fournier. Mais lorsque la machine s’est lancée, plus rien ne pouvait l’arrêter. Un premier coast-to-coast en milieu de second quart-temps, puis un dunk offert sur un plateau par R.J. Barrett en contre-attaque et le festival pouvait commencer.

Au retour des vestiaires ? L’homme le plus stylé de NBA selon GQ a montré qu’il savait aussi être gracieux en short et débardeur. Même les mains traînantes de Terry Tarpey n’ont pas réussi à le sortir de sa zone. À mi-distance, du parking ou sur la ligne, Shai Gilgeous-Alexander a montré la voie à son pays. Quand il a commencé à prendre feu dans le troisième quart-temps, le Canada s’est envolé et l’Équipe de France ne l’a plus jamais revu.

Shai shines in his World Cup debut, dropping 27 PTS & 13 REB and leads Canada to a statement win. 🇨🇦

📊 27 PTS | 13 REB | 6 AST | 2 STL#FIBAWC x #WinForCanada | #InspireGreatness pic.twitter.com/Nw226IoVcG

— FIBA Basketball World Cup 2023 🏆 (@FIBAWC) August 25, 2023

Comme à OKC, SGA a pris les choses en main pour placer son équipe sur les rails de la victoire. Il termine avec 27 points, 13 rebonds et 6 passes pour 36 d’évaluation, dominant les trois catégories statistiques du match sans laisser de miettes. Trop fort, trop smooth. Le Canada a trouvé son leader pour les années à venir et il y a de quoi donner quelques cheveux blancs à ses futurs adversaires sur les terrains FIBA. Après ce Day 1 et 8 matchs disputés en Asie, il est le deuxième meilleur marqueur de la compétition et le meilleur rebondeur. Pas si mal pour un meneur qui découvrait la Coupe du Monde face à une équipe plus expérimentée et favorite du Groupe H avant ce match !

Alors on dit respect, chapeau, mais pas merci Shai. La France ne peut s’en vouloir qu’à elle même, mais si la note est aussi salée à la fin (+30), c’est quand même et surtout à cause de lui.