Après une première journée haute en couleur (le récap juste ici), on se retrousse les manches et on y retourne, déjà, pour huit nouveaux matchs. Ce soir les 32 nations présentes lors de cette Coupe du Monde auront joué leur premier match, alors en voiture car il n’y a pas une seconde à perdre.

Le programme

Tous les matchs sont à suivre en direct sur beIN Sports ou le FIBA Pass

10h : Soudan du Sud – Porto Rico

Soudan du Sud – Porto Rico 10h : Cap-Vert – Géorgie

Cap-Vert – Géorgie 10h45 : Jordanie – Grèce

Jordanie – Grèce 11h45 : Iran – Brésil

Iran – Brésil 13h30 : Slovénie – Venezuela

Slovénie – Venezuela 14h : Serbie – Chine

Serbie – Chine 14h40 : États-Unis – Nouvelle-Zélande

États-Unis – Nouvelle-Zélande 15h30 : Espagne – Côte d’Ivoire

Le match à ne pas rater : Team USA – Nouvelle-Zélande

On part sur le premier match de Team USA, probablement pas le plus compliqué pour les joueurs de Steve Kerr mais l’envie de voir comment cette équipe se débrouille est très forte. Anthony Edwards semble injouable, Jalen Brunson, Jaren Jackson Jr. ou Brandon Ingram ont ce qu’il faut sous le capot pour gagner un paquet de matchs cet été, et si le score de cette rencontre face aux Tall Blacks risque de pincer, on profitera surtout de cette rencontre pour évaluer la forme des Américains et leur propension à être en place dans le contexte FIBA. Leur gros défi sera plutôt grec lors de cette phase de poule, mais le boulot commence dès cet après-midi à 14h40 !

Mais aussi….

Un match intéressante entre le Cap Vert du géant Edy Tavares et la Géorgie, forte de quelques solides valeurs sûres internationales (Shengelia, Mamukelashvili…), puis les Grecs qui devront capitaliser immédiatement face à la Jordanie afin de préparer leur duel face à Team USA. Idem pour les Brésiliens qui n’ont pas le droit à l’erreur face à l’Iran avant d’affronter plus tard l’Espagne, qui ouvre pour sa part sa compétition face aux Ivoiriens du taulier Solo Diabaté. On gardera également un œil sur un premier potentiel carton de Luka Doncic face au Venezuela, ainsi que sur l’entrée en lice de la Serbie contre la Chine.