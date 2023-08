C’est parti pour le gros récap du jour pour cette Coupe du Monde 2023, récap 1er du nom. Huit matchs pour se mettre en condition pour deux semaines de folie, et déjà quelques bons moments à se mettre sous la dent. Vous n’avez pas pu suivre tout ça ? On vous en parle tout de suite ci-dessous. Vous étiez là toute la journée devant l’écran ? On vous en parle quand même. Let’s go !

Les résultats du jour

Huit matchs, sept résultats logiques, et un autre qui agit encore à l’heure de ces lignes comme un uppercut. Les Italiens en ont un peu bavé mais ont fini par faire respecter leur loi, l’Australie en a chié un quart-temps face à Lauri Markkanen et onze autres grands blonds, Nikola Vucevic mange des Mexicains au petit-déjeuner et les Lettons font déjà flipper la France.

Cet après-midi ? Ambiance de malade à Manille mais Karl-Anthony Towns a finalement pris le dessus sur Jordan Clarkson, des Allemands en gestion face aux Japonais, Jonas Valanciunas et ses potes bûcherons qui balaient l’Égypte, et donc ce feu d’artifice avec des fusées tirées en direct du postérieur des attaquants français… Les classements ? Rien d’exceptionnel mais les voici :

Les classements

Le programme de demain