Malgré une adresse famélique derrière la ligne à 3-points (5/30) l’Italie a finalement remporté sa première rencontre de groupe face à l’Angola (81-67). La formation africaine n’a pas été beaucoup plus adroite depuis le parking (4/29) mais a tenu grâce à son meneur, Childe Dundao, intenable avec 19 points. Les Italiens peuvent souffler après une partie vraiment moyenne.

Les stats du match juste ici !

Une mise en route difficile, c’est le moins que l’on puisse dire pour la sélection italienne. Pourtant, les Italiens avaient mis les petits plats dans les grands, les costumes étaient impeccables sur le banc, la toquante brillait même de mille feux sur le poignet du sélectionneur Gianmarco Pozzecco, mais le début de match ne laissait augurer rien de bon.

Les Angolais, hyperactifs en défense, démarrent la rencontre pied au plancher et mettent rapidement en difficulté des Italiens clairement pas dedans, 11-4 d’entrée. Nos voisins transalpins commencent leur festival de briques derrière la ligne en envoyant parpaings sur parpaings (ils termineront à 5/30 du parking) mais au fil de l’eau ils retrouvent néanmoins de la constance collective en réussissant leurs lancers-franc.

En début de deuxième quart-temps rebelote, les Angolais plus physiques et plus investis commencent avec un gros run de pour recoller. A la mi-temps les Italiens ne mènent que de 3 points, la faute à un meneur angolais déchainé, Childe Dundao, qui terminera la rencontre à 19 unités, meilleur scoreur du match avec l’ailier du Jazz Simone Fontecchio.

Malgré tous les efforts du monde, les Angolais sont désorganisés et finissent par craquer. Leur maladresse derrière la ligne (4/29) aura eu raison de leur grinta et du super match de leur meneur. En face, l’Italie ne se rassure (vraiment) pas mais assure l’essentiel avec une victoire importante pour lancer sa compétition. Les cadres auront répondu présent : Simon Fontecchio (19 points) et Stefano Tonut (18 points) ont porté une sélection bien pâle et bien maladroite.

Il faudra faire mieux côté italien dimanche face à la République Dominicaine pour trouver davantage de certitudes dans leur jeu. Pour l’Angola, le match est encourageant avec une bonne assise défensive notamment. Et il faudra évidemment plus d’adresse et de constance dans l’organisation pour espérer gratter la win face au pays-hôte, les Philippines, dimanche.