La Coupe du Monde 2023 se rapproche petit à petit et on continue nos updates sur les joueurs de NBA qui s’annoncent ou se retirent des listes (pas encore définitives). Aujourd’hui, Rui Hachimura rejoint l’équipe japonaise alors que Domantas Sabonis semble s’éloigner du Mondial pour la Lituanie.

Si les États-Unis ont déjà acté la présence de dix de leurs douze joueurs, beaucoup de nations n’ont pas encore dévoilé leurs rosters pour le Mondial. Néanmoins, les engagements prennent forme et chaque jour ou presque on annonce de nouveaux participants. Nikola Vucevic de retour avec le Monténégro, Ricky Rubio avec l’Espagne, Dennis Schröder avec l’Allemagne, pour en citer quelques uns. On pourra ajouter à cette liste Rui Hachimura désormais. Dans la lignée de sa solide fin de saison avec les Lakers, l’ailier-fort va rejoindre la sélection nippone.

Le Japon, pays hôte du Mondial (avec l’Indonésie et les Philippines), a révélé une liste élargie de 25 joueurs qui devra ensuite être réduite à 12. Sans surprise, on retrouve donc Rui Hachimura, la star de l’équipe, mais aussi Yuta Watanabe des Nets. Le pays du soleil levant se trouve dans le Groupe E, autrement appelé groupe de la mort, avec la Finlande, l’Australie et l’Allemagne. Autant dire que c’est pas gagné..

On passe ensuite côté Lituanien où les nouvelles ne sont pas forcément ouf. Le sélectionneur du pays balte a en effet déclaré au Zalgiris on Air Podcast que son joueur star, Domantas Sabonis, a plus de chance de rater le Mondial que d’y jouer.

“Nous espérons tous que Domantas jouera. Cependant, nous connaissons tous les raisons valables [qui pourraient l’empêcher de jouer]. Si je devais me prononcer sur ses chances aujourd’hui, je dirais qu’elles sont inférieures à 50 %. Néanmoins, tant qu’il y aura de l’espoir, nous continuerons à y croire.”

Si Kazys Maksvytis n’a pas vraiment expliqué les raisons donc, on pourrait imaginer que Sabonis profite de l’intersaison pour soigner sa blessure au pouce notamment, qui le gêne depuis le mois de décembre. Un bobo qui ne l’a pas empêché de réaliser une très grosse année en Californie et il pourrait d’ailleurs être récompensé avec un contrat XXL cet été. En son absence, Jonas Valanciunas risque d’avoir beaucoup de boulot dans la peinture. La Lituanie est dans le groupe D, avec le Mexique, le Monténégro et l’Égypte.

Source texte : Zalgiris On Air Podcast