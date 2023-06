Ah, les super-teams… de la hype, du drama, parfois du succès, souvent des échecs, un dénominateur commun : une grosse galère pour construire le reste du roster. Bradley Beal atterri à Phoenix, avec lui son lot d’espoir et un effectif des Suns vide et chamboulé. Pour remédier à cela, un collègue au gros contrat pourrait en faire les frais. Déjà candidat au départ l’été dernier, voici Monsieur Deandre Ayton.

L’arrivée de Bradley Beal, c’est magnifique mais c’est aussi un sacré coup dans la jugulaire du banquier des Suns. En vue de la saison 2023-24, Phoenix ne compte que quatre joueurs sous contrat : Devin Booker, Kevin Durant, Deandre Ayton, et Bradley. Cameron Payne pourrait lui aussi revenir dans l’Arizona avec son contrat à 6 millions de dollars dont seuls 2 sont garantis pour l’instant. Enfin, la franchise dispose d’une team option pour Ish Wainright. On ne veut pas te porter la poisse Ishmail, mais on voit mal Matt Ishbia activer cette option.

En gros, le cinq majeur fait potentiellement extrêmement peur, tandis que le banc est potentiellement vide… littéralement. Les cinq joueurs sous contrat représentent une masse salariale de 169 millions. Quand le seuil de la luxury tax est à 162, on vous laisse faire le calcul, ça ne colle pas. Alors, bonjour le casse-tête pour entourer ça de dix autres éléments, qui plus est avec l’arrivée du nouvel accord collectif en NBA. Payne et Ayton n’étant pas grand chose de plus que des faire-valoir à côté du Big Three des Suns, l’heure est à la construction d’une armée de role players. Qui pour occuper la raquette des Soleils ? Qui pour apporter son énergie en sortie de banc ? Et comment se débrouille-t-on pour faire venir ces gars ? Pas mal de problématiques dont la solution pourrait venir des Bahamas, avoir un caractère de cochon – des Bahamas – et jouer au poste de pivot.

Les plus alertes auront compris la référence à Deandre Ayton. Sous contrat jusqu’en 2026 et émargeant à plus de 30 millions la saison, le poste 5 des Suns est un autre poids lourd sur la balance financière des Cactus, qui risquent surtout de voir en lui l’opportunité d’attirer des role players à foison. En effet, malgré tous ses défauts, Deandre est un vrai asset sur le marché et est presque “trop fort” pour s’intégrer dans une telle équipe. Encore en double-double (18 points, 10 rebonds) sur la saison 2022-23, il voit sûrement d’un mauvais œil la perte de responsabilité qui arrive en même temps que le Big Panda en provenance de Washington.

Alors, il est plus que probable que le management de Phoenix ne se serve de la cote de DominAyton pour compléter son effectif. Le numéro 22 n’est pas un joueur élite, il faudra donc sûrement attendre les premiers gros moves de la Free Agency pour voir sa situation se décanter. Une fois que ce sera le cas, il y aura sûrement plusieurs clients à la porte… parfait dans l’optique de faire monter les enchères. Indiana, qui avait offert un contrat au joueur avant que Phoenix ne match l’offre l’été dernier, pourrait très bien être sur le coup, tout comme Portland, toujours dans l’idée d’entourer Damian Lillard, ou encore Chicago déjà mentionné sur ce dossier.

Avec son potentiel, et son contrat proche des 35 millions la saison, Ayton pourrait être tradé afin de récupérer deux ou trois joueurs utiles à la rotation des Suns. Il faudra au moins ça, puisqu’avec un salary cap explosé par le trio Durant – Booker – Beal, les options sont très limitées. Si James Jones parvient à trouver un deal satisfaisant, il pourra ensuite compléter son effectif avec des joueurs au minimum vétéran, et en re-signant des gars comme Jock Landale, Torrey Craig ou Josh Okogie par exemple.

En bref, du boulot sur la table du GM, et un été à devoir faire des choix malins, sous peine de se retrouver avec ça sur le banc :

The 2023-2024 Phoenix Suns bench pic.twitter.com/xoanRvSKum

— RingerNBA (@ringernba) June 18, 2023

Source : ESPN, heavy., spotrac