En récupérant Bradley Beal via un transfert hier, les Suns ont une nouvelle fois frappé un gros coup, eux qui enchaînent les moves très agressifs depuis quatre mois. L’arrivée en février dernier du nouveau propriétaire Mat Ishbia a effectivement changé le visage des Suns, qui n’ont qu’un seul objectif aujourd’hui : gagner le titre, quoi qu’il en coûte.

Quand un nouveau proprio reçoit les clés d’une franchise, c’est souvent synonyme de changement aux étages inférieurs, que ce soit au niveau de l’effectif, du coaching staff ou même du front office. Mais ces changements – si tant est qu’ils sont nécessaires – prennent parfois du temps à se mettre en place, certains propriétaires préférant être patients avant de réaliser des moves majeurs. Ce n’est clairement pas le cas du nouveau boss des Suns Mat Ishbia.

Le propriétaire de Phoenix a officiellement pris le contrôle de la franchise le 7 février dernier. Voilà ce qu’il a réalisé depuis :

9 février 2023 : transfert avec les Nets pour récupérer Kevin Durant (en échange de Mikal Bridges, Cam Johnson, Jae Crowder, 4 picks de premier tour de draft, et un pick swap) ;

transfert avec les Nets pour récupérer Kevin Durant (en échange de Mikal Bridges, Cam Johnson, Jae Crowder, 4 picks de premier tour de draft, et un pick swap) ; 13 mai 2023 : le coach Monty Williams est viré, seulement deux jours après l’élimination de Phoenix en demi-finale de conférence ;

le coach Monty Williams est viré, seulement deux jours après l’élimination de Phoenix en demi-finale de conférence ; 6 juin 2023 : Frank Vogel est nommé nouveau coach des Suns ;

Frank Vogel est nommé nouveau coach des Suns ; 18 juin 2023 : transfert avec les Wizards pour récupérer Bradley Beal (en échange de Chris Paul, Landry Shamet, des picks de deuxième tour de draft et des picks swap).

Donc pour résumer : deux blockbusters trades en quatre mois, un changement de coach, autant dire que Mat Ishbia n’a pas perdu de temps pour s’impliquer dans le projet et marquer ce dernier de son empreinte. Il est d’ailleurs tellement impliqué qu’il s’est embrouillé avec Nikola Jokic au bord du terrain dans un match de Playoffs, mais ça c’est encore une autre histoire.

Message clair envoyé par le management de Phœnix et donc le nouveau proprio Matt Ishbia : on a une petite fenêtre pour être champion, soyons agressifs jusqu’au bout.

KD récupéré en février.

Monty remercié en mai.

Beal récupéré en juin.

All-in.

Et y’a encore du gros boulot.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 18, 2023

Si on peut pointer du doigt le manque de profondeur des Suns aujourd’hui derrière leurs stars, si on peut souligner leur énorme masse salariale, si on peut se demander comment le nouveau Big Three de Phoenix (Devin Booker, Kevin Durant, Bradley Beal) va jouer ensemble, une chose est certaine : Mat Ishbia n’a pas peur de tenter des gros coups pour faire bouger les lignes dans le but d’aller chercher le premier titre de l’histoire de la franchise.

Quand il est arrivé à la tête des Suns il y a quelques mois, Mat Ishbia a clairement fait savoir qu’il était prêt à dépenser de très gros montants pour avoir la meilleure équipe possible. Sachant que Phoenix va dépenser plus de 160 millions de dollars sur seulement quatre joueurs la saison prochaine (le Big Three et le pivot Deandre Ayton), on peut dire qu’il ne blaguait pas à l’époque (surtout en prenant compte le nouveau CBA qui va pénaliser significativement les équipes à la masse salariale très élevée). Mais le plus gros challenge arrive peut-être maintenant pour Phoenix : comment bien entourer le noyau dur de l’équipe ? Comment offrir un supporting cast de qualité aux stars quand vous dépensez déjà autant sur quatre joueurs ? Est-ce que Phoenix arrivera à bouger Deandre Ayton pour deux ou trois bons role players ?

Si les Suns veulent atteindre le soleil, cela ne passera pas uniquement par des gros transferts. Cela passera aussi par des transactions qui ne font pas forcément la une mais qui répondent à de vrais besoins au sein de l’effectif. À Mat Ishbia et le général manager James Jones de se montrer malins pour avoir l’équipe la plus complète possible dans quelques mois.