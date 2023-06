C’était il y a cinq ans, déjà. La Draft 2018, sans doute l’une des meilleures de la dernière décennie et même du XXIe siècle, avait lieu du côté de Brooklyn, au Barclays Center. En tête d’affiche ? Plusieurs phénomènes, comme Deandre Ayton, Trae Young… mais aussi le Slovène Luka Doncic, roi du basket européen avant son arrivée en NBA. Allez, envoyez le flashback !

21 juin 2018, Brooklyn. Les paillettes de la NBA sont toutes réunies dans la salle des Nets, pour une soirée qui s’annonce très importante. La Draft est sur le point de commencer, et cette année, beaucoup de prospects crèvent l’écran. En premier ? Deandre Ayton, pivot des Wildcats de l’Arizona, auteur d’une saison ultra-dominante et annoncé sans détour pour les Suns, propriétaires du premier choix. Ensuite ? Un certain Marvin Bagley III, pensionnaire de Duke, ailier explosif et complet, qu’on annonce chez nos confrères ricains comme le potentiel plus gros talent de la cuvée. Oh la belle boulette que celle des Kings, pourtant, de le choisir en deuxième place. Pour compléter le trio de tête ? La frimousse blonde venue de Slovénie, Luka Doncic.

Ce n’est plus un secret pour nous autres Européens : la jeune star du Real Madrid est un OVNI du basket. MVP d’EuroLeague, de Liga Endesa, champion d’Europe de basket à seulement 18 ans, ce n’est pas dû au hasard… et pourtant. Ce cher Charles Barkley explique qu’être meilleur joueur de la plus prestigieuse compétition continentale, c’est parce que les adversaires sont des “merdes“. On savait rire à l’époque.

Derrière ce tiercé gagnant ? Encore une pluie de jeunes bourrés de talent. Jaren Jackson Jr., Trae Young, Michael Porter Jr. Tiens, pour ce dernier, la soirée a d’ailleurs ressemblé à un cauchemar. Annoncé comme le futur Kevin Durant, en raison de sa taille et de son tir, les blessures ne l’ont pas épargné. Attendu au sommet de sa génération, il va pourtant passer la première partie de soirée à tabasser les cacahuètes sur sa table, puisqu’il ne sera appelé qu’en 15e position. Belle revanche que le titre NBA pour MPJ tiens.

Mais la Draft 2018 ne va pas gagner sa place parmi les meilleures cuvées de ce siècle uniquement avec ces noms. Non. C’est surtout la multitude de talents qui suivent les premières places qui font aujourd’hui qu’on en discute comme l’une des plus belles de l’histoire de la NBA. Allez, on se fait un petit florilège, mouillez vous la nuque : Collin Sexton en 8e position, Mikal Bridges en 10e. Juste après ? Shai Gilgeous-Alexander en 11. Donte DiVincenzo en 17, Kevin Huerter en 19. Anfernee Simons en 24e, Robert Williams en 27. Voilà, un premier tour déjà bien bien costaud.

Et au deuxième ? Cocorico ! La pépite de l’Élan Béarnais, Élie Okobo, rejoint Deandre Ayton et Mikal Bridges chez les Suns en 31e position. Le passage ne sera que de courte durée – celle de son contrat rookie qui a été garanti – mais ça fait plaisir. Si on pousse encore un peu plus loin, on trouve Jalen Brunson, la star actuelle des Knicks, en 33e. Il est suivi par Mitchell Robinson, son coéquipier pivot à New York, en 36. Gary Trent Jr est en 37.

C’est pas encore fini ? Non ! Jarred Vanderbilt est en 41e position, Bruce Brown – tout récent champion NBA avec un rôle clé chez les Nuggets – est en 42e. Et du côté des non draftés qui ont eu un contrat en NBA ? Le sniper du Heat, Duncan Robinson, mais également Kendrick Nunn, Drew Eubanks et Wenyen Gabriel. Tous joueurs confirmés aujourd’hui dans la Grande Ligue.

Voilà, voilà pourquoi on parle aujourd’hui de cette Draft avec autant de superlatifs. Car une partie des joueurs qui en ont été représentent le futur de la NBA. Shai chez le Thunder, Mikal chez les Nets… et bien sûr, Luka et Trae chez les Mavericks et à Atlanta. Sans oublier Jaren Jackson Jr, élu meilleur défenseur de la ligue cette saison. Une cuvée aux portes de la légende, qui a déjà fourni à plusieurs équipes des éléments décisifs pour la conquête de titres NBA… tout en sachant que le meilleur reste bien évidemment à venir !

Source : ESPN.