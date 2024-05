Zaccharie Risacher ne participera pas au NBA Draft Combine

Pas de Zaccharie Risacher au Draft Combine cette année, et probablement pas de Melvin Ajinça ou de Tidjane Salaün non plus, la faute aux dates des Playoffs du championnat de France. Alexandre Sarr et Pacôme Dadiet devraient eux bel et bien être sur place pour l’événement, histoire d’impressionner un max les scouts et autres membres de staffs NBA.

Pour le Combine de cette année, tous les joueurs sont priés d’y participer, sinon ils courent le risque d’être disqualifiés de la Draft. Bien sûr, une tolérance demeure pour les joueurs encore concernés par des phases finales de compétitions officielles encore en cours. Cela sera le cas quoi qu’il arrive pour Zaccharie Risacher, qualifié pour les Playoffs du championnat de France (début le 17 mai) avec la JL Bourg. Traduction : il ne sera pas présent au NBA Draft Combine, sources tell TrashTalk.

Tidjane Salaün (Cholet) et Melvin Ajinça (Saint-Quentin) pourraient également être concernés. Respectivement huitième et septième du championnat de France actuellement, les deux espoirs seront qualifiés d’office pour ces Playoffs s’ils remportent leur dernier match de saison régulière.

Les prospects français invités au NBA Draft Combine

Zaccharie Risacher (attendu entre les picks 1 et 3)

Alexandre Sarr (attendu entre les picks 1 et 5)

Tidjane Salaün (attendu entre les picks 14 et 21)

Pacôme Dadiet (attendu entre les picks 27 et 46)

Melvin Ajinça (attendu entre les picks 37 et 48)

The NBA announced today that 78 players have been invited to the 2024 NBA Draft Combine, which will take place from May 12-19 at Wintrust Arena and the Marriott Marquis in Chicago.

Additionally, a select number of standout players from the 2024 NBA G League Elite Camp, which… pic.twitter.com/M8FUY529ul

— NBA Communications (@NBAPR) May 3, 2024

Pour rappel, le NBA Draft Combine est un événement lors duquel les joueurs passent une série de tests athlétiques et techniques pour déterminer leur valeur. 78 prospects ont été appelés pour y participer du 12 au 19 mai à Chicago, dont les cinq Français cités juste au-dessus. Ce sont ces cinq-là, sur les 17 Français qui se présentent à la Draft, qui devraient être sélectionnés en juin prochain.

Pour les joueurs qui ne pourront pas participer au Combine dans quelques jours, ils devront faire les tests à une date ultérieure.

Source texte : TrashTalk