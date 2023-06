La Draft 2023 s’approche à grands pas, et aux côtés de Victor Wembanyama il reste énormément de talents sur les autres postes de jeu. Dans le cas où votre franchise a besoin d’un poste 2 ou 3 dans les plus brefs délais ? Voici les dix meilleures pépites que la cuvée de Draft 2023 peut vous proposer.

1. Brandon MILLER – Ailier – Alabama Crimson Tide – 2m06 – 91 kilos

Il n’y a aucun débat sur ce sujet pour la Draft de cette année : Brandon est le meilleur ailier et extérieur de cette cuvée 2023. Après quelques déboires sur le plan extra-sportif, il a montré ensuite ce qu’il valait et aussi pourquoi il était l’un des trois meilleurs prospects de cette cuvée avec Victor Wembanyama et Scoot Henderson. Sur cette saison, il a tourné à 19,1 points à 44,1% au tir dont 39,5% de loin, 8,2 rebonds, 2 passes décisives en moyenne sur 32,7 minutes de jeu. L’arme la plus forte de Brandon Miller est son tir et il est clairement l’un des meilleurs shooteurs de la cuvée. Il est d’autant plus efficace en catch-and-shoot, mais il réussit aussi à se créer des espaces de tir sur des dribbles. Il lui reste pour autant du travail sur la finition près du cercle et le playmaking. Annoncé chez les Hornets selon la dernière mock draft d’ESPN, BM est encore en plein combat avec Scoot pour être drafté en 2ème position par Charlotte.

Pour accéder à son profil de Draft plus complet, vous pouvez cliquer ici !

6’9 Brandon Miller ( @brandmillerr ) was very impressive in his NBA Draft workout with @clarkj22_🔥he couldn’t miss and has an elite skillset @SpencerSportsMg 🎥 @ryangivens0 pic.twitter.com/no8QRLmj0t

— Swish Cultures (@swishcultures_) June 6, 2023

2. Cam WHITMORE – Ailier – Villanova Wildcats – 2m01 – 105 kilos

La première star de la nouvelle ère de la fac de Villanova mais aussi le premier qui s’en va au bout d’un an en NCAA depuis près de trente ans. Pour sa seule saison pour les Wildcats, Whitmore a tourné à 12,5 points à 47,8% au tir, 5,3 rebonds, 0,7 passe décisive et 1,4 interception sur 27,3 minutes de jeu en moyenne. Le poste 3 de 18 ans est déjà reconnu de tous les scouts pour son physique prêt pour la NBA. Des épaules carrées et des mollets montés sur ressorts pour tout écraser près du cercle. Reste encore le tir extérieur à développer mais son jeu de transition et sa finition irréprochable près du cercle le rattrapent et le font même monter dans les tableaux de mock drafts. Selon ESPN, il pourrait être drafté par les Pistons en cinquième positions mais il est possible que Houston juste au-dessus puisse craquer sur le bestiau.

Pour accéder à son profil de Draft plus complet, vous pouvez cliquer ici !

6’7 Cam Whitmore ( @_camwhitmore_ ) skillset and athleticism in his NBA Draft workout with @EBTMiller 🔥 one of the top prospects in the draft pic.twitter.com/045eE4fVPv

— Swish Cultures (@swishcultures_) June 7, 2023

3. Ausar THOMPSON – Arrière – Overtime Elite – 2m01 – 94 kilos

L’une des deux des plus grosses recrue de l’histoire de la jeune ligue qu’est l’Overtime Elite, la seconde étant… son frère jumeau. Avec 16,3 points, 7,1 rebonds, 6,1 passes décisives et 2,4 interceptions en moyenne sur 27,5 minutes de jeu, le joueur de l’équipe des City Reapers a été élu MVP de la saison. Il a aussi été élu meilleur joueur des finales qu’il a remporté avec sa team. Un grand arrière très athlétique, comme son frère jumeau Ausar qui lui est plus utilisé au poste 1 et davantage reconnu pour sa défense de feu. Ausar, lui, est connu pour sa capacité à joueur sans le ballon. Cependant, il faut encore travailler sur l’aspect offensif pour être plus efficace. Selon ESPN, il pourrait être vu du côté du Magic en étant drafté en sixième position. Sa grande taille et son talent encore brut pourrait bien être développé en Floride au sein d’une collectif encore jeune.

Pour accéder à son profil de Draft plus complet, vous pouvez cliquer ici !

NBA Draft Combine work with @lukecooperhoops and @OvertimeElite Ausar Thompson @CoachFraz32 @NBA pic.twitter.com/OpjMyCaNi2

— Just Lobs (@justlobs) May 17, 2023

4. Gradey DICK – Arrière – Kansas Jayhawks – 2m00 – 93 kilos

Un blondinet à la tête d’ange mais au nom bien graveleux. Originaire du Kansas, Gradey Dick a rejoint la fac de son état championne NCAA en titre. Le Jayhawk est très vite devenu l’icône de tous les étudiants de KU, mais le méchant à abattre pour tous ceux des facs adverses. Cette saison, il a tourné à 14,1 points à 44,2% au tir dont 40,3% de loin, 5,1 rebonds, 1,7 passe décisive et 1,4 interception en moyenne sur 32,7 minutes de jeu. GD est clairement le meilleur artilleur de cette cuvée et se démarque largement grâce à son tir à 3-points. Son QI basket très développé par rapport à ses camarades de classe de Draft est aussi un grand point de démarcation. Il a encore du travail à faire dans la salle de muscu car son physique reste limité aujourd’hui. Annoncé chez le Magic avec le 11ème choix selon ESPN, il pourrait bien rejoindre son camarade Ausar cité précédemment à Orlando.

Pour accéder à son profil de Draft plus complet, vous pouvez cliquer ici !

Every NBA team is looking for big, solidly built wings with dynamic shot-making prowess who can do a little more than “just’ shoot. Gradey Dick’s physical comps indicate he has ample tools to play either wing spot, with more room to fill out at age 19. pic.twitter.com/LwamTKV3LR

— Jonathan Givony (@DraftExpress) June 16, 2023

5. Keyonte GEORGE – Arrière – Baylor Bears – 1m93 – 84 kilos

Keyonte George était la dernière trouvaille des Bears mais n’est pas resté très longtemps dans la fac texane. MVP de la Coupe du Monde 3×3 U18, KG a aussi frappé sa conférence universitaire en finissant Freshman de l’année en Big 12. En effet, il a tourné à 15,3 points, 4,2 rebonds, 2,8 passes décisives et 1,1 interception en moyenne sur 28,6 minutes de jeu. L’arrière natif de Lewisville est un vrai tireur de loin et peut mettre le ballon dans le cercle après n’importe quelle situation qu’il peut exploiter du parking. Du catch-and-shoot, en sortie de pick and roll, sur un step-back… Bang, bang, bang ! Annoncé du côté des Nets en 21ème position selon ESPN, il pourrait bien s’agir d’un nouveau Cam Thomas en sortie de banc pour la compagnie de Brooklyn. Mais le garçon descend bien dans les mock drafts depuis deux semaines, donc il y a peut-être anguille sous roche.

6. Bilal COULIBALY – Ailier – Boulogne-Levallois Metropolitans 92 – 1m99 – 105 kilos

Le second prospect des Mets 92 continue sa remontée folle dans les tableaux de la Draft 2023 grâce à une explosion depuis le début d’année 2023. Avec 5 points, 3,1 rebonds et 0,8 passe décisive de moyenne sur la saison régulière en 27 minutes de jeu, il a doublé sa moyenne de pions en Playoffs de Betclic Élite. Ses dernières performances fiables en font un prospect de haut niveau, mais le fait qu’il ne fasse pas pâle figure à côté du phénomène Wemby a joué énormément sur les choix et recommandations des scouts NBA. Son envergure combinée à sa vitesse lui permettent d’être une option très fiable en contre attaque. Son shoot extérieur est encore à revoir mais ce diamant brut doit tomber dans la bonne franchise pour être exploité au mieux à court et long terme. Annoncé pour le moment chez les Pelicans avec le dernier pick de Loterie selon ESPN, et Brandon Ingram ferait un très bon mentor pour le petit Frenchy de Saint-Cloud.

Pour accéder à son profil de Draft plus complet, vous pouvez cliquer ici !

7. Nick SMITH Jr. – Arrière – Arkansas Razorbacks – 19 ans – 1m96 – 84 kilos

Ah. On arrive sur l’une des premières interrogations de cette Draft 2023. Considéré comme la recrue phare de l’une des nouvelles facs majeures en NCAA, Nick a dû donner son rôle de meilleur joueur à un autre freshman à cause de blessures répétitives au genou. En jouant moitié moins des matchs de la saison d’Arkansas, il tourne à 12,5 points, 1,6 rebond et 1,8 passe décisive en moyenne sur 25,8 minutes de jeu. Nick est connu pour son shoot plus fluide que de l’eau (43,6% au tir dont 37,6% de loin) mais qui reste quand même inconstant depuis le parking. Proche du cercle, il sait finir de toutes les manières tout en aimant (un peu trop) forcer pour finir près de l’arceau alors que des coéquipiers sont ouverts. À part cela, son QI basket reste bon, surtout vis à vis des coupes bien vicieuses pour récupérer des ballons faciles dans le dos de la défense. Selon la dernière mock draft d’ESPN, il serait bien en vue au Canada et pourrait être drafté en treizième position. Un nouvel atout potentiel pour les copains de Scottie Barnes, surtout si un départ de Gary Trent Jr. se profile.

8. Jordan HAWKINS – Arrière – Connecticut Huskies – 1m96 – 88 kilos

Ah il est donc là le garçon qui a remonté les tableaux grâce à sa March Madness de feu. Jordan Hawkins arrive à la Draft 2023 avec un titre de champion NCAA empoché après une épopée de folie du premier tour à la finale. Le garçon a marqué la Big East de son talent pour sa seconde année à UConn. Avec 16,1 points à 37,7% à 3-points, 3,7 rebonds et 1,4 passe décisive en moyenne sur 29,4 minutes de jeu, il a été élu dans le meilleur cinq de cette conférence. Le garçon est un vrai tireur de loin, il est capable de prendre feu rapidement et de prendre l’ascendant mental au bon moment dans une rencontre. Une vraie bascule qui a permis aux Huskies de l’emporter cette saison. Mais il lui reste encore du boulot, pour créer son propre tir par exemple. Selon ESPN, il serait bien en vue du côté du Jazz avec le 16ème choix, de quoi remplir le banc d’un second Jordan Clarkson.

9. Kobe BUFKIN – Arrière – Michigan Wolverines – 1m93 – 88 kilos

Kobe Bufkin est l’un des secrets les mieux gardés de cette saison en NCAA. Pour sa seconde année à Michigan, le garçon a su monter d’un cran avec une saison à 14 points à 35,5% à 3-points, 4,5 rebonds, 2,9 passes décisives et 1,3 interception de moyenne sur 34 minutes de jeu et a été élu dans le troisième meilleur cinq de sa conférence, la Big Ten. Le poste 2 est connu pour son tir et sa capacité à créer des opportunités de jeu pour lui-même et ses coéquipiers. Il sait changer le rythme d’une action et finir près du cercle sans encombres. Il lui reste encore du développement à faire en défense, mais il semble bien que Kobe est sur la bonne voie. Depuis la dernière partie de saison universitaire, le garçon continue sa remontée dans le classement final pour se faire aujourd’hui une place forte dans le Top 20 voire 15 de la Draft 2023. Annoncé par ESPN du côté d’Oklahoma avec le 12ème pick, la fougue et les motivations de Kobe ont l’air d’avoir convaincu grandement les franchises lors de ses workouts.

10. Rayan RUPERT – Arrière – New Zealand Breakers – 1m99 – 93 kilos

Après avoir tourné à 13,9 points de moyenne sur ses saisons en Nationale 1 avec le Pôle France, le fils de Thierry et le frère d’Iliana a décollé pour la Nouvelle-Zélande et la NBL pour sa dernière saison avant sa Draft. Avec une moyenne de 6,6 points, 2,5 rebonds et 1 passe décisive en moyenne sur 19,9 minutes de jeu, sa saison a été faussée à cause d’une grosse blessure à la main. Avec près deux mètres de haut et 2m21 d’envergure, le tout pour un arrière, Rayan est un joueur moderne qui réussit à être une vraie menace en défense. Son QI basket est aussi excellent et lui permet d’être aussi utile de l’autre côté du terrain. Annoncé du côté du Heat en 18ème position selon ESPN, le garçon pourrait bien être l’une des surprises de la fin de ce premier tour.

Pour accéder à son profil de Draft plus complet, vous pouvez cliquer ici !

NEWS: French wing Rayan Rupert, a potential lottery pick, has declared for the 2023 NBA draft, he told ESPN. Rupert has elite dimensions at 6’7 with a 7’3 wingspan, showing significant two-way potential with his strong feel for the game.

STORY: https://t.co/yirn8gA5BK pic.twitter.com/eA7yIVj0Iv

— Jonathan Givony (@DraftExpress) April 19, 2023

Les extérieurs disponibles lors de cette Draft 2023 sont reconnus pour leurs qualités athlétiques utiles des deux côtés du terrain, et par leur qualité de tir. Cette cuvée est riche, et beaucoup de franchises cherchent encore la perle rare pour relancer la machine. Mais aucun souci à se faire, chacun pourra y trouver son compte le 22 juin prochain !