Ah les Finales NBA sont enfin finies, donc cela veut dire qu’on peut attaquer sérieusement le sujet de la Draft. À près d’une semaine de la grande cérémonie, il est venu le temps d’analyser les trois plus gros prospects de cette cuvée 2023. En premier, Brandon Miller qui a été beaucoup controversé à cause d’affaires extra-sportives mais qui a montré sur le parquet de quoi il pourrait être capable en NBA toute la saison.

Son profil grosso modo

Âge : 20 ans , il fête son anniv’ avec son copain de cuvée Taylor Hendricks

, il fête son anniv’ avec son copain de cuvée Taylor Hendricks Poste : Ailier au bras huilé

au bras huilé Équipe : Alabama Crimson Tide

Taille : 206 centimètres , la Peugeot est dans le garage.

, la Peugeot est dans le garage. Poids : 91 kilos , Évry représente

, Évry représente Envergure : 210 centimètres

Statistiques 2022-23 : 19,1 points à 44,1% au tir dont 39,5% de loin, 8,2 rebonds, 2 passes décisives en moyenne (32,7 minutes sur 36 matchs)

19,1 points à 44,1% au tir dont 39,5% de loin, 8,2 rebonds, 2 passes décisives en moyenne (32,7 minutes sur 36 matchs) Comparaison : Paul George en plafond, et Rudy Gay en plancher ?

Paul George en plafond, et Rudy Gay en plancher ? Prévision TrashTalk : 2ème choix, ouais devant Scoot !

Son parcours

Brandon Jordan Miller est né le 22 novembre 2002 à Antioch, quartier de Nashville, dans le Tennessee. Il a toujours grandi dans cette région avec une famille déjà présente dans le sport : son père Darrell avait joué au football américain à l’université. Le poste 3 a joué pendant tout son lycée à l’établissement de Cane Ridge. Pour sa dernière année, il a tourné à 23,3 pions, 8 rebonds, 2,6 contres et 2,3 interceptions de moyenne par match. Il a donc été élu joueur de l’état Gatorade en 2022. Après son ultime saison au lycée, il a participé au McDonald’s All-American Game et au Jordan Brand Classic avant de rejoindre l’ancienne fac de son père, Alabama, après avoir hésité avec la NBL et la G League.

L’unique saison du numéro neuf de sa classe dans sa fac de cœur a été réussie au niveau sportif. Il a réussi à emmener le Crimson Tide tout en haut de sa conférence, et à remporter le titre de champion de SEC devant des universités comme celles de Kentucky, Tennessee ou Arkansas. Alabama est arrivé à la March Madness en tant que favori, mais se fera éliminer en huitièmes de finale par San Diego State, finaliste. Individuellement, Brandon Miller est rentré à la baraque avec la valise pleine de trophées. L’ailier a été élu meilleur joueur et freshman de SEC. Il a aussi été élu freshman du pays en 2022-23 par les coachs et les journalistes, sans oublier une place dans le second meilleur cinq de NCAA.

Donc sportif, on était bon. Sur l’extra-sportif, on n’y était pas. La saison universitaire aux États-Unis a été marquée par de nombreuses affaires policières, mais celle où BM a été fut l’une des majeures. Dans la nuit du 15 janvier, une fusillade a eu lieu à proximité du campus, faisant un mort : une mère de famille assise dans sa voiture. Un ancien coéquipier de Brandon, Darius Miles, qui a été écarté de l’effectif était un des suspects principaux. Après enquête, il a été révélé que Brandon Miller a donné l’arme du crime à Darius après une demande de sa part par SMS. Son port d’arme était autorisé mais cet acte a été mal vu par de nombreuses parties. Trois mois plus tard, son ex-coéquipier a été reconnu non-coupable, mais en attendant l’audience, BM W avait déjà réagi sur le terrain. 41 points avec le game-winner après prolongation. Boum.

Brandon Miller just had one of the best performances of the college season amid the controversy: 41 points with the game-tying shot at the end of regulation and the game-winning layup in overtime. pic.twitter.com/81kNMM4B5r

— Kevin O'Connor (@KevinOConnorNBA) February 23, 2023

Ses atouts et faiblesses

L’arme la plus forte de Brandon Miller et ce qui fait le joueur et la menace, c’est son tir. Déjà qu’Alabama est l’une des universités qui prend le plus de tirs de loin, mais avec Brandon Miller, Coach Oats a eu un joueur dans son effectif cette année pour enchaîner les filoches. Avec 39,5% de réussite depuis le parking cette saison, on a pu voir tout au long de la saison qu’il est l’un des meilleurs shooteurs de cette cuvée, autant de la manière de Ja Morant que de Steph Curry. Il est d’autant plus efficace en catch-and-shoot, mais il réussit aussi à se créer des espaces de tir sur des dribbles après pick-and-roll ou sur des stepbacks.

This Brandon Miller in-and-out set up for the stepback three is so tough. Bendy, gets high to low, just really sells it and creates a ton of space. pic.twitter.com/6XfhbPH6Q1

— NBA Draft Dude 🤙 (@CoreyTulaba) June 11, 2023

En défense, Brandon Miller a du potentiel dû à sa taille, ses longs segments et sa bonne mobilité. Mais il y a encore du boulot sur de la lecture en défense collective comme celle des écrans. Encore un peu de boulot et il pourra défendre sur des profils différents de postes extérieurs. Cependant, il a déjà une bonne base : la combativité. En attaque, Brandon Miller est connu pour ses combats sous le cercle pour récupérer le rebond offensif. Avec près de deux rebonds offs de moyenne alors qu’il ne joue pas majoritairement près du cercle, on voit bien que le garçon aime se battre dans la raquette pour remettre les ballons direct dans l’arceau.

Toutefois, il reste encore du travail pour que BM arrive à faire jouer les autres. Il n’arrivera sûrement pas dans une franchise plus cadrée avec des meneurs expérimentés et des roles players aux champs d’actions bien définis. Le playmaking est encore à bosser, tout comme sa finition près du cercle. Son pourcentage au tir est faussé car il réussit la plupart du temps sur contre-attaque. Il faut aussi qu’il bosse sur sa capacité à finir près du cercle sur jeu placé car il n’arrive pas encore à absorber le contact.

Sur le plan extrasportif, on a déjà vu que la réputation du garçon a déjà morflée. Mais il peut aussi souffrir de son âge avancé pour un freshman. Alors que la majorité des joueurs de sa classe ont 19 voire 18 ans, lui aura 21 en début de saison rookie. Pour finir, on peut aussi faire une remarque sur le mental de Brandon Miller. Lors de la March Madness où il a disputé trois matchs sous la lumières des projecteurs, l’ailier s’est littéralement chié dessus. 28 points au total avec un 8/41 dont 3/19 à 3-points. C’est pas joli, encore moins pour un pareil événement, et cela montre aussi que la gestion du stress est encore à revoir.

Alors si on résume…

Points forts :

Tir

Rebond offensif

Création de tir

Points faibles :

Playmaking

Finition

Âge + réputation

Dans les mocks Draft, ça dit quoi ?

Les Hornets hésitent encore entre Scoot Henderson et lui pour leur choix numéro deux de la Draft. Mais peu importe la décision, Charlotte ressortira gagnant de cette édition 2023. Brandon Miller, lui, trouvera sa place soit en Caroline du Nord soit dans l’Oregon avec des responsabilités données dès le training camp.