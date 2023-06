Le 23 juin prochain dans la nuit, la Draft NBA 2023 aura lieu du côté du Barclays Center de Brooklyn, où chacune des franchises de la Grande Ligue tentera d’améliorer son roster en sélectionnant les bons prospects. Pour vous préparer au mieux à cet événement toujours très attendu, on a estimé utile de faire un focus tout particulier sur les dix équipes qui choisiront dans le Top 10, de Dallas à San Antonio. Il est l’heure de s’attaquer au pick #4 des jeunes Rockets. Quelles sont leurs options pour cette Draft ?

Option #1 : drafter au talent, ok mais qui ?

Il est clair que lorsqu’on se retrouve avec un pick #4, on va pas commencer à regarder les besoins de l’effectif, a priori. L’objectif est clair : prendre le meilleur prospect encore disponible ce fameux soir du 22 juin. Maintenant, lorsqu’on regarde les beaux bébés prédits dans cette partie du tableau, on peut s’attendre à voir soit du Cam Whitmore ou du Amen Thompson. Ce serait surprenant de voir autre chose sachant que Victor Wembanyama, Scoot Henderson et Brandon Miller risqueront fortement de partir dans les trois premières places. Récemment Whitmore est monté dans les projections de Draft, là où Amen était dans le top 4 pendant longtemps. À voir ce que Houston pense de ces deux profils bien différents mais le risque de voir un autre choix semble presque impossible avec ce pick.

Option #2 : drafter au fit, pourquoi pas vu le dilemme

Si tant est que Cam et Amen s’équivalent plus ou moins en terme de talent, on pourrait presque jeter un coup d’œil à l’effectif des Rockets pour choisir la prochaine pépite d’Ime Udoka. Lorsqu’on regarde le profil d’Amen Thomson, arrière playmaker supra-athlétique qui manque de shoot, on se dit que ce n’est peut-être pas l’idéal pour Houston qui cherche du monde dans les ailes. C’est là que Cam Whitmore intervient avec ses qualités athlétiques au poste d’ailier et sa capacité à finir près du cercle. Ça parait dégagé pour Cam de trouver un rôle dans cette rotation, mais le privilégier par rapport à Amen serait potentiellement se priver de la défense et du playmaking de ce dernier.

Option #3 : faire un trade pour monter à la Draft

Lorsqu’on est déjà positionné en 4, difficile de monter plus haut mais il reste des places à aller chercher. Est-ce que Houston peut espérer choper le pick #1 ? Non. Est-ce qu’il peuvent essayer d’aller gratter un pick #2 ? Là aussi ça semble très compliqué lorsqu’on sait à quel point les deux premiers picks de cette Draft ont de la valeur marchande (et très certainement sportive), mais s’il y a une ligue dans laquelle il ne faut jamais dire jamais… c’est bien la NBA. En tout cas si le pick #2 est récupéré pour aller chercher Scoot, il est clair que le débat entre Amen et Cam partira rapidement à la poubelle.