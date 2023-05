Ce mardi 16 mai, c’est le Jour J. La Loterie va avoir lieu (2h du matin), elle qui déterminera l’équipe qui choisira en premier à la Draft NBA du 22 juin prochain et qui aura donc le loisir de sélectionner le phénomène français Victor Wembanyama. Pour tout savoir avant le main event de cette nuit, récapitulatif des chances de chaque équipe d’obtenir Wemby dans quelques semaines.

Elles seront 14.

14 franchises NBA qui rêvent du premier choix, certaines plus que d’autres. On pense avant tout aux Pistons, aux Rockets et aux Spurs, les trois équipes ayant terminé la saison 2022-23 avec les pires bilans de la Ligue et qui possèdent donc le plus de chances d’obtenir le gros lot. Mais l’histoire nous a appris que de grosses surprises pouvaient avoir lieu le soir de la Loterie, alors il ne faut exclure aucun scénario. Imaginez si les Raptors ou le Thunder repartent de la soirée avec le premier choix, ou encore les Mavericks et les Blazers. Bonjour le tremblement de terre.

Au final, il y aura un grand vainqueur et treize déçus, même si d’autres prospects très prometteurs débarqueront également à la Draft 2023 derrière Wemby.

Les chances de chaque équipe NBA d’obtenir le premier choix (et donc Wemby) à la Loterie

Detroit Pistons : 14% de chances Houston Rockets : 14% San Antonio Spurs : 14% Charlotte Hornets : 12,5% Portland Trail Blazers : 10,5% Orlando Magic : 9% Indiana Pacers : 6,8% Washington Wizards : 6,7% Utah Jazz : 4,5% Dallas Mavericks* : 3% Chicago Bulls** : 1,8% Oklahoma City Thunder : 1,7% Toronto Raptors : 1% New Orleans Pelicans : 0,5%

*Ce pick sera donné aux Knicks s’il termine en dehors du Top 10

**Ce pick sera donné au Magic s’il termine en dehors du Top 4

Si vous voulez savoir ce que représente véritablement ces pourcentages, on vous invite à aller faire un tour juste ici, sur l’article explicatif de la Loterie NBA. Si vous voulez vous plonger dans l’historique d’un tel événement, on vous invite à cliquer juste là, dans l’article qui retrace l’évolution du système de la Loterie tout en vous présentant la liste des précédents vainqueurs. Et enfin, si vous êtes un grand fan d’une des équipes citées juste au-dessus, on vous invite à allumer un cierge, c’est le moment ou jamais.

Ce soir, le destin d’une franchise NBA va potentiellement basculer. Qui décrochera le gros lot pour récupérer le prospect all-time Victor Wembanyama à la Draft 2023 ? Réponse à partir de 2h du matin, et ce sera commenté en live sur la chaîne Twitch de TrashTalk.