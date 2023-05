Oui, la Loterie NBA a lieu ce soir et tout le monde sera là pour une seule chose : ramener le Wembanyama à la maison. Mais ne vous inquiétez pas, même sans Wemby votre franchise préférée ne rentrera pas bredouille car il reste encore un grand nombre de pépites qui ne cherchent qu’à exposer leur talent en NBA la saison prochaine. Petit florilège de ces perles rares !

Pour ceux qui avaient suivi les matchs de Wemby à Las Vegas contre le G League Ignite, il est fort probable que vous vous souveniez du nom de la star d’en face. Scoot Henderson est la seconde sensation de cette Draft, et ce meneur sera une vraie valeur sûre dès sa saison rookie. De même pour Brandon Miller, ailier de la fac d’Alabama, qui a été convoité par de nombreux championnats internationaux avant de rejoindre son université. Dans un autre championnat américain professionnel qu’est l’Overtime Elite, le talent voit double avec le duo de jumeaux Amen et Ausar Thompson. Les deux n’évoluent pas au même poste, n’ont pas les mêmes qualités donc même quand deux pépites ont le même patrimoine génétique, il est possible de récupérer un talent unique dans son équipe.

Du côté des Français, trois sont attendus très haut lors de cette Draft 2023. Le premier est Rayan Rupert, ailier des New Zealand Breakers, équipe de NBL (ligue australienne). Malgré une blessure, il a tout de même réussi à frapper fort pour grappiller des places pour cette Draft. Le second est Bilal Coulibaly, ailier des Metropolitans 92. Donc coéquipier de Wemby cette année, et lui aussi s’est imposé dans cette équipe en bénéficiant de la visibilité offerte par le plus grand de ses coéquipiers. Le dernier a vécu une année similaire à celle de Coulibaly, puisque Sidy Cissoko a lui utilisé la lumière projetée sur Scoot Henderson pour se montrer, surtout en fin de saison pour finir fort avant la Loterie et la Draft.

Même si le nom imbattable au Scrabble de Victor Wembanyama sera sur toutes les bouches ce soir lors de la Loterie, ce n’est pas pour autant que chaque franchise repartira déçue. Cette cuvée de Draft 2023 reste très riche et chaque équipe repartira avec chaussure à son pied. Rendez-vous cette nuit à 1h30 en live sur TrashTalk pour voir quelle franchise récupérera la pointure 55 de Wemby !