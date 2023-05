Qui dit évènement historique dit couverture médiatique qui s’en suit. Pour cette Loterie 2023, TrashTalk met les petits plats dans les grands et commentera donc la cérémonie en direct, histoire de connaitre ensemble la future destination de Victor Wembanyama. Le rendez-vous ? Aucune excuse valable, il est absolument immanquable.

Prise d’antenne à 1h30, cérémonie prévue à 2h, et analyses ciselées dans la foulée. Où atterrira Victor Wembanyama pour le début de sa carrière ? On le saura dans quelques heures et l’annonce sera donc vécue en direct sur TrashTalk, dans le canapé préféré de ton vendeur de canapé préféré, devant la tapisserie la plus mythique de France depuis la tapisserie de Bayeux.

Le lieu ? La chaine Twitch de TrashTalk. L’heure ? 1h30, pour préchauffer ensemble avant l’annonce, se rappeler les probabilités et refaire le monde en famille. Derrière ? Certains fans NBA auront le droit de se mettre une énorme timbale pour fêter ça, alors que d’autres reprendront leur vie normale en regardant, pourquoi pas, le Game 1 des Finales de Conférence entre les Nuggets et les Lakers.

C’est le genre de nuit où il FAUT être, car c’est le genre de nuit qui s’inscrit au patrimoine de la NBA, surtout quand on est Français. Alors rendez-vous avec votre plus beau maillot de l’EDF pour vivre l’histoire en direct, tous ensemble. A ce soir !