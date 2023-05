La Phantom Foul, cette faute “imaginaire” sifflée à l’encontre de Bill Laimbeer sur un skyhook de Kareem Abdul-Jabbar lors du match 6 des Finales NBA 1988, reste comme l’une des plus grosses erreurs d’arbitrage de l’histoire. Retour sur ce coup de sifflet qui a (sûrement) coûté un titre aux Pistons.

C’est forcément un souvenir très douloureux pour tous les fans des Pistons. La Phantom Foul sifflée à l’encontre de Bill Laimbeer sur Kareem Abdul-Jabbar demeure tristement iconique car le bruissement de ce coup de sifflet résonne encore 35 années après. Remise en contexte.

Dans une finale au couteau entre les Pistons et les Lakers en 1988, Detroit mène 3-2 dans la série, face à des Lakers qui comptent en leur rang, entre autres, Kareem Abdul-Jabbar et Magic Johnson. En face les “Bad Boys” emmenés par Isiah Thomas et Bill Laimbeer vont subir l’un des coups de sifflets le plus controversés de l’histoire de la ligue.

Alors devant au score, 102-101, les Pistons sont en défense à 27 secondes de la fin du match. KAJ reçoit le ballon au poste face à Bill Laimbeer (5 fautes à ce moment) qui le contrôle. Abdul-Jabbar tente alors son signature-shot : le fameux “skyhook”. Laimbeer le contient bien et le tir ne tombe pas dedans, l’arbitre en décide autrement et Kareem est envoyé sur la ligne avant même que le ballon ait terminé sa course vers l’arceau :

La suite : Bil Laimbeer est fouled out après avoir récolté sa sixième faute et les deux lancers-francs réussis par Kareem. Les Lakers passent devant : +1 à 14 secondes du terme. Dernière possession dans les mains des Pistons : l’action est un peu confuse et c’est finalement Joe Dumars qui aura le dernier tir. Ça ne tombe pas dedans et les Lakers remportent ce match 6 et égalisent la série à 3-3. Le match 7 sera lui aussi remporté par les Lakers qui chiperont cette bague au nez et à la barbe de Pistons médusés. A demi-mot, Pat Riley (coach des Lakers) concèdera en 2014 au micro de Bleacher Report que cette faute n’en était pas une en la nommant “Phantom Foul” et en noyant le poisson en insistant sur les lancers réussis de KAJ.

Une déclaration qui ne soulagera pas la douleur côté Pistons mais qui confirme bien qu’il y aurait pu (ou du) y avoir une quatrième bannière au sommet de la Little Caesars Arena de Detroit…

