Voilà quelques jours qu’on vous en parle en long, en large et en travers. Ce soir, à 2h, le hasard fera très bien les choses pour une franchise NBA en lui offrant le premier choix de la prochaine draft, le 22 juin. Et cette année, cette cérémonie aura pour nous une saveur toute particulière…

La Loterie, chaque année, est évidemment le Jour 1 de la nouvelle histoire de la franchise qui obtiendra le first pick de Draft. Un tirage au sort attendu par certains depuis des mois, redonnant foi en la vie à des milliers de fans abreuvés de défaites depuis trop longtemps.

Ce soir ? On est clairement sur une Loterie assez all-time puisqu’elle décidera très probablement (environ 110% de chances) de la future destination du talent français Victor Wembanyama, annoncé depuis des mois comme le futur n°1 de la Draft 2023. Les probabilités pour la Loterie ? Les voici :

Pour les explications plus précises on vous renvoie à CE TUTO très bien renseigné, et sinon on vous dirige donc vers la colonne tout à droite du tableau ci-dessus pour y voir les franchises qui ont le plus de chances de récupérer le gros lot ce soir. Pistons, Rockets et Spurs dans un premier temps, puis Hornets, Blazers et Magic, voilà pour le 6 de tête et ainsi de suite, vous savez lire hein.

Une histoire de hasard et de probas, et l’histoire d’ailleurs a montré que les surprises mathématiques n’étaient pas rares. Alors rendez-vous ce soir à 2h, juste avant le Game 1 de la Finale de Conférence entre les Nuggets et les Lakers, pour connaitre le nom de la franchise qui devrait sans trop de surprise drafter Victor Wembanyama dans un peu plus d’un mois.