Loterie NBA : quelles ont été les Loteries les plus attendues de l’histoire ?

La Loterie NBA, c’est ce soir ! Cette édition est énormément attendue, car l’équipe qui aura le privilège de repartir avec le premier choix s’attribuera très certainement les services de Victor Wembanyama le 22 juin prochain. Depuis l’instauration du système, en 1985, certaines loteries ont également été extrêmement attendues. Allez, on se fait la rétrospective.

Impossible de commencer cet article sans parler de l’édition 1984. Cette saison là, la loterie NBA au sens moderne du terme n’est pas encore instaurée, et un lancer de pièce fait office de tirage au sort entre les pires bilans de chaque conférence. Cette année là, l’attente est juste énorme : deux prospects monstrueux se présentent à la Draft. Le premier ? Hakeem Olajuwon. Le second ? Michael Jordan. Les Rockets, qui veulent absolument sélectionner en premier, sont accusés d’avoir pipé leur fin de saison en perdant tous leurs matchs pour récupérer l’un des deux premiers choix. Ils auront réussi leur coup et sélectionneront Hakeem The Dream en première position. Voilà pour la micro parenthèse, place au gros morceau !

# 1985 – Patrick Ewing

Véritable star du basket universitaire avec les Hoyas de Georgetown, Patrick Ewing atteint la finale de la NCAA trois fois en quatre ans de cursus. Il en gagnera une, en 1984 contre les Cougars d’Hakeem Olajuwon, mais perd celle de 1982 contre les Wildcats de North Carolina, menés par Michael Jordan, et celle de 1985 contre Villanova. Avec un tel palmarès à la fac, l’arrivée d’Ewing en NBA est attendue avec une impatience énorme. À tel point que les Knicks, qui le sélectionneront avec le premier choix, sont accusés d’avoir truqué la loterie 1985 avec la complicité de la ligue.

# 1992 – Shaquille O’Neal

Il est l’homme qui aurait – pour beaucoup d’américains de l’époque – du être le joueur universitaire sélectionné par le comité Olympique des États-Unis pour jouer les Jeux de Barcelone en 1992. Pas de chance, c’est le nom de Christian Laettner – autre superstar universitaire – qui sera retenu. Pivot aux mensurations démesurées, Shaq est vu comme un profil qui va dominer la NBA pendant plusieurs années. Pas manqué. Lorsque le Magic le récupère, son impact est immédiat. Et il va changer la physionomie même de la ligue, toutes les équipes voulant se doter de leur propre Shaquille O’Neal pour contrer Big Diesel.

# 2003 – LeBron James

Le phénomène. Le futur Michael Jordan, le futur plus grand de l’histoire. Lycéen, il écrase déjà toute la concurrence et les franchises NBA n’ont d’yeux que pour lui. En demandant à contourner le règlement de la NBA pour la rejoindre sans avoir fini le lycée, il devient surmédiatisé. Le très célèbre magazine Sport Illustrated lui consacre sa Une en 2002, lui attribuant le surnom de “Chosen One”, comprendre l’Élu. Au delà même de la ligue, toute la planète basket regarde vers St. Vincent – St. Mary, l’établissement dans lequel est scolarisé le jeune LeBron James. Hasard total, les Cavaliers le sélectionnent, lui permettant – natif d’Akron – de rester jouer à proximité de chez lui. Son arrivée en NBA ? Elle va tout simplement changer l’histoire de la ligue. La carrière, vous la connaissez, elle est légendaire parmi les légendes, et n’est pas encore terminée.

# 2019 – Zion Williamson

Un monstre. 1,98 mètre, 130 kilos. Une montagne de muscles, qui fait passer ses concurrents sur les parquets lycéens et universitaires pour des Playmobil. Il domine, écrase, victimise les arceaux et les défenses, offrant aussi des contres énormes à tous les amateurs de highlights. Une fois n’est pas coutume, on parle de lui comme du prochain LeBron, et contrairement à ses ainés mentionnés ci-dessus, le phénomène Zion Williamson est amplifié par les réseaux sociaux. Jamais, avant lui et Victor Wembanyama, d’autres prospects n’avaient suscité un tel engouement sur Internet. Le Web permet aux images de se déplacer avec une infinie célérité, augmentant la hype. Cerise sur le gâteau ? C’est New Orleans qui le récupèrera avec 6% de chances à la Loterie NBA, au nez et à la barbe des équipes ayant passé la saison à perdre pour l’obtenir.

Source : NBA, Sport Illustrated