À Memphis, l’époque “Grit and Grind” reste une ère dorée qu’on aime célébrer. Et l’un des joueurs qui symbolisaient le plus les redoutables Grizzlies des années 2010, c’est Tony Allen. L’ancien arrière va avoir droit au retrait de son maillot la saison prochaine.

Après Zach Randolph et Marc Gasol, c’est au tour de Tony Allen.

Celui qui a évolué à Memphis entre 2010 et 2017 a lui-même annoncé, via The Commercial Appeal, que les Grizzlies vont retirer son maillot au cours de la saison 2024-25.

BREAKING: The Memphis Grizzlies are planning to retire Tony Allen’s jersey next season, per @DamichaelC pic.twitter.com/Cq1EDy8TFs

— NBACentral (@TheDunkCentral) May 7, 2024

“First Team All-Defense ! First Team All-Defense !”

Quand on repense à Tony Allen sous le maillot des Grizzlies, on repense forcément à cette séquence où Tony rappelle à tout le monde son statut défensif après avoir volé le ballon des mains de Klay Thompson, dans un match de Playoffs, en étant couché sur le parquet de l’Oracle Arena d’Oakland. C’était ça Tony Allen : un chien en défense, un mec qui se battait sur tous les ballons, et un membre hyper important des Grizzlies version Grit and Grind, aux côtés de Gasol, Randolph et Mike Conley.

Tony Allen a réalisé sept saisons à Memphis, où il est arrivé en 2010 avec une bague de champion au doigt (2008 avec Boston). Sept saisons sans jamais atteindre les 10 points de moyenne, mais avec six apparitions dans l’une des deux All-Defensive Teams (3 fois dans la première, 3 fois dans la seconde). Allen était aussi considéré comme le meilleur défenseur extérieur à l’époque et l’un des meilleurs intercepteurs NBA. Tony a ainsi aidé les Grizzlies – souvent portés par leur défense – à atteindre les Playoffs chaque année sur la période, avec trois campagnes à minimum 50 victoires et une apparition en Finales de Conférence Ouest en 2013.

Impliqué dans plusieurs affaires pas très reluisantes en dehors des terrains ces dernières années, Tony Allen aurait dû être honoré bien plus tôt. Maintenant que les choses se sont tassées, il aura droit à son petit moment de gloire. Rendez-vous la saison prochaine.

Source texte : The Commercial Appeal