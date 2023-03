Demandez le programme : au menu du soir, un Grizzlies – Warriors à ne manquer sous aucun prétexte si vous êtes fan de MMA. Et comme souvent dans cette période de l’année, plusieurs matchs sont à heure française.

# LE PROGRAMME

18h : Knicks – Nuggets

Knicks – Nuggets 20h : Clippers – Magic

Clippers – Magic 0h : Pacers – Sixers

Pacers – Sixers 0h : Raptors – Wolves

Raptors – Wolves 1h : Wizards – Kings

Wizards – Kings 1h : Bulls – Heat

Bulls – Heat 1h : Grizzlies – Warriors

Grizzlies – Warriors 2h : Jazz – Celtics

# A NE PAS MANQUER

Les Warriors en déplacement à Memphis pour une rencontre qui s’annonce vitale : privés de Ja Morant, suspendu pour idolâtrer Gilbert Arenas, les Grizzlies devront tenir face à Golden State, privés d’Andre Iguodala et d’Andrew Wiggins. Dans une Conférence Ouest ultra serrée, la moindre défaite peut faire mal, surtout à quelques semaines des Playoffs. Il s’agira pour les Warriors de sécuriser leur ticket pour les festivités d’avril et pour les Grizzlies de récupérer leur deuxième place actuellement occupée par les Kings. Un beau duel en perspective donc, et c’est sans compter sur la rivalité entre Draymond Green et Dillon Brooks. De quoi promettre de vives tensions cette nuit.

# A SUIVRE EGALEMENT