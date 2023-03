Place au récap de la journée made in TrashTalk ! Tout ce qui a été rédigé aujourd’hui par nos plumes mais aussi ce qui est passé un peu sous les radars, sans oublier notre petite contribution sur les réseaux sociaux et le programme de la nuit.

CE QUE VOUS POUVEZ LIRE SUR TRASHTALK DEPUIS CE MATIN

D’AUTRES INFOS QUI VOUS RAVIRONT PEUT-ÊTRE (OU PAS)

Victime d’une contusion à l’œil et out depuis quatre matchs, le pivot des Cavaliers Jarrett Allen se rapproche d’un retour. D’après cleveland.com, les Cavs espèrent revoir leur intérieur la semaine prochaine face aux Nets. Cleveland jouera à Brooklyn mardi et jeudi.

Les Blazers se dirigent vers une deuxième saison sans Playoffs, une deuxième en deux ans sous le coach Chauncey Billups. De quoi menacer la place de l’entraîneur de Portland ? Pas du tout selon The Athletic. Une source proche des Blazers indique en effet que la franchise de l’Oregon n’envisage pas une seule seconde de virer Billups.

D’après The Athletic, le coach des Knicks Tom Thibodeau et le meneur Jalen Brunson ont eu une discussion avec le pivot Mitchell Robinson, qui s’est plaint de son rôle récemment. On ne sait pas exactement ce que les deux hommes ont pu lui dire, mais en tout cas ça semblait nécessaire.

SUR NOS AUTRES RÉSEAUX

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par TrashTalk (@trashtalk.co)