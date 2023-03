Quand reviendra LeBron James de sa blessure au pied ? Difficile à dire à l’heure de ces lignes. Certains laissent entendre qu’il est en avance sur sa rééducation, d’autres l’imaginent revenir pour la dernière semaine de la régulière, et puis il y a ceux comme Brian Windhorst d’ESPN qui douchent les espoirs des fans des Lakers en apportant une update un peu moins encourageante.

Suivant LeBron James à la trace depuis plus de 20 ans, Brian Windhorst est plutôt bien informé quand il s’agit de parler du King. Alors quand il donne des nouvelles de la superstar des Lakers, actuellement à l’infirmerie pour soigner une blessure au pied, on écoute. Voici ce qu’il a déclaré sur son podcast “The Hoop Collective” il y a à peine quelques heures.

“LeBron n’est PAS proche d’un retour, d’après ce qu’on m’a dit. Je sais que tout le monde parlait de trois semaines pour un retour potentiel, mais ces trois semaines représentaient plutôt la période avant une réévaluation officielle. Et même si LeBron a déjà joué tout en étant blessé par le passé, je ne suis pas sûr qu’il puisse jouer avec sa blessure actuelle.”

Si l’on se base sur le timing qui a été communiqué par les Lakers et les principaux insiders NBA début mars, LeBron James devrait se faire réévaluer en milieu de semaine prochaine. Mais réévaluation n’est pas synonyme de retour et il faut s’attendre à voir le King rater au moins une semaine supplémentaire, peut-être plus encore. On va ainsi arriver assez rapidement vers la fin de la saison régulière, qui se termine le 9 avril prochain, et qui sait dans quel état physique LeBron sera à ce moment-là pour potentiellement attaquer le play-in tournament.

En attendant, les Lakers vont devoir continuer à se débrouiller sans le King pour se mettre en position d’atteindre les Playoffs. Alors qu’ils étaient sur une belle dynamique, les Californiens sont tombés à Houston il y a quelques jours avant de se prendre un buzzer-beater sur la tronche de la part de Maxi Kleber, deux défaites qui font mal dans la course à la postseason.

Los Angeles affiche aujourd’hui un bilan de 34 victoires pour 37 défaites, synonyme de 10e place au sein de la Conférence Ouest.

Source texte : ESPN