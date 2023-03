C’est le refrain de la saison chez les Warriors : ça gagne à domicile, ça foire à l’extérieur. Vendredi à Atlanta, Golden State a encore perdu loin de ses bases, enchaînant ainsi une dixième défaite consécutive en déplacement. Mais pas de quoi décourager le coach Steve Kerr pour autant.

Minnesota, Denver, Portland, Clippers, Lakers (deux fois), Thunder, Grizzlies, Clippers, Hawks.

Voilà les équipes qui ont accueilli et battu les Warriors depuis le 30 janvier dernier, date de la dernière victoire de Golden State à l’extérieur. Vous avez bien lu, cela fait depuis un mois et demi que la bande de Stephen Curry n’a pas gagné en déplacement, eux qui affichent un bilan de 0 victoire – 10 défaites dans ce laps de temps, et de 7-28 sur l’ensemble de la régulière 2022-23.

Clairement, ça pique. Mais ce n’est pas pour autant que le coach des Dubs Steve Kerr ne croit plus en son groupe. Au contraire. Voilà ce qu’il a déclaré après le match à Atlanta la nuit dernière (via NBC Sports Bay Area).

“On a commencé le match par un 14-4, on était bien et puis on a commencé à perdre des ballons et on a été sanctionnés en transition. C’était le problème lors des huit dernières minutes du premier quart-temps. Ensuite on s’est repris, on a mieux défendu en transition, on a pris soin du ballon.

Habitués à connaître des retards à l’allumage, les Warriors ont cette fois-ci pris la rencontre par le bon bout et cela représente un signe encourageant aux yeux de Steve Kerr, parmi d’autres. Mais à ce stade de la saison, Golden State ne peut pas se contenter de signes encourageants. Le champion en titre a besoin de victoires pour espérer décrocher sa place dans le Top 6 de la Conférence Ouest et ainsi se qualifier directement pour les Playoffs.

À l’heure où ces lignes sont écrites, les Warriors se retrouvent à la septième place – synonyme de play-in tournament – avec un bilan global de 36 victoires pour 35 défaites. Ils ont un bilan similaire aux Mavericks (sixièmes) mais n’ont qu’une très faible avance sur leurs poursuivants : les Wolves (35-36) sont juste derrière, tout comme le Thunder (34-36) et les Lakers (34-37).

La marge d’erreur est donc très faible et quand on sait que Golden State possède trois matchs de plus à disputer à l’extérieur ces prochains jours (Memphis, Houston et Dallas), et six au total sur les onze dernières rencontres de régulière (Denver, Sacramento et Portland début avril), on se dit qu’il y a de quoi s’inquiéter dans la Baie.

_________

Source texte : NBC Sports Bay Area

