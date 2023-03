Lors de six de leurs sept derniers matchs, les Warriors ont été immédiatement mis à distance par leurs concurrents, d’au moins neuf points. Une statistique qui reflète la difficulté de la troupe de Steve Kerr à rentrer dans la partie. Pour une équipe reconnue par sa capacité à bouger efficacement la balle, c’est moche.

Le chiffre peut paraître anodin, mais il ne l’est pas : les Warriors ont encaissé un écart de plus de neuf points dès le premier quart-temps, et ce dans six de leurs sept dernières rencontres. Ce que cela traduit ? Une galère à l’heure de se mettre à vraiment jouer, des deux côtés du terrain. Une réussite maladroite, mais aussi du laxisme en défense. En gros, du mauvais basket.

Souci ? Si ce petit jeu est déjà pénalisant pour Stephen Curry et sa clique au mois de mars, alors qu’ils luttent pour les Playoffs, il le sera dix, vingt fois plus lorsqu’il faudra battre un adversaire en quatre matchs. Cette nuit, les Grizzlies privés de Ja Morant n’ont pas eu trop de difficulté à venir à bout des Guerriers. Oui, les déclarations comme quoi les Warriors sont de sérieux clients et vont se la donner jusqu’au bout pour réaliser le back to back, c’est bien. Mais à ce rythme et avec le niveau de compétition qui les attend à l’Ouest, il va falloir sérieusement changer d’intensité.

Peut-être est-ce la routine d’échauffement qui n’est pas bonne ? Non, on n’ira pas jusqu’à dire ça, et surtout pas avec des gars qui ont déjà prouvé les bienfaits de leur méthode. Il s’agit surtout, à la lueur des images de leurs débuts de matchs, mieux anticiper les mouvements offensifs adverses et jouer plus en simplicité. Du Warriors Basketball à l’ancienne en somme. Celui capable de d’éteindre un adversaire d’un côté et de l’autre, et non pas l’inverse.

Actuellement sixièmes de l’Ouest, les Warriors affronteront les Bucks puis Phoenix à la maison ces prochains jours. Deux matchs compliqués à négocier, mais dès lors qu’ils jouent au Chase Center, les Dubs sont bien plus efficaces. S’en suivra une série de déplacements avec un match capital à Los Angeles face aux Clippers, équipe classée juste au dessus de Golden State. Victoire obligatoire, donc bon début de match aussi !

