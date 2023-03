Dans une affiche qui sentait bon le souffre, ce sont les Grizzlies qui ont pris le dessus sur des Warriors bien décevants et toujours aussi peu fiables à l’extérieur. Victoire 131-110 pour les Oursons.

Les Warriors dorment, les Grizzlies mordent fort d’entrée

Alors qu’ils restent sur deux défaites de rang, les Warriors viennent à Memphis avec l’envie de relancer la machine. Et quoi de mieux qu’une équipe plombée par les blessures et les absences pour y arriver ? Malheureusement pour Steve Kerr, ses joueurs ont tendance à totalement foirer leurs entames de match ces derniers temps. Bis repetita cette nuit avec une équipe de Memphis qui donne la fessée. Il pleut du 3-points pour les Oursons, qui peuvent aussi profiter de l’avantage de taille à l’intérieur pour faire mal. Les Dubs rompichent des deux côtés du terrain et, pour ne rien arranger, Stephen Curry prend vite ses deux premières fautes. La rencontre tourne à la correction avec vingt points d’avance en douze minutes. Le suspense est bien parti pour ne pas faire long feu.

Stephen Curry sort le chalumeau, Memphis garde la tête froide

Le retour de Steph change tout pour la franchise de San Francisco. Les Warriors retrouvent de l’adresse et sont capables de fermer les portes derrière. Curry quant à lui fait parler la poudre, 12 points sur ce quart-temps. Le match est totalement relancé mais Memphis a du répondant. Alors que leurs adversaires sont revenus à 4 petits points, les hommes de Taylor Jenkins remettent un coup d’accélérateur. Pendant ce temps-là, Dillon Brooks et Draymond Green s’échangent des amabilités. Il faut croire que les punchlines de ces derniers jours dans les médias ne sont pas tombées dans l’oreille de sourds.

On part vraiment sur un match de runs avec Golden State qui fait plusieurs rapprochements. À chaque fois, on se demande si les Grizzlies ne vont pas craquer mais le collectif du Tennessee trouve toujours la solution pour reprendre le large. La balle tourne bien (36 passes décisives !), les responsabilités sont partagées, défensivement ça tient, c’est la version de Memphis qui donne le sourire.

Enfin des bonnes nouvelles à Memphis

Cette victoire maitrisée, elle va faire un bien fou aux joueurs du Tennessee. En l’espace de quelques jours, ceux-ci ont vu Steven Adams et Brandon Clarke rejoindre l’infirmerie pour un moment, alors que Ja Morant est toujours à l’écart de l’équipe pour motif disciplinaire. Cette prestation va en tout cas rassurer sur la capacité de ce groupe à réagir face à l’adversité et à répondre en équipe.

Côté Warriors, on oubliera bien vite cette triste prestation. Retard à l’allumage, défense loin d’être au niveau, envie et intensité sur courant hyper alternatif. Stephen Curry aura longtemps été l’arbre qui cache la forêt mais même le Splash Brother ne peut pas tout sauver avec ses missiles téléguidés du parking. Les absences d’Andrew Wiggins et Jonathan Kuminga n’aident évidemment pas mais le champion en titre est loin de rassurer à un mois des Playoffs. Va falloir enfiler à nouveau le bleu de chauffe.