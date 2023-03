L’Addition signe son grand retour avec comme toujours Bastien et Simon aux commandes pour nous parler ballon orange et NBA. Vous avez raté le live ? Pas de problème, le replay arrive de suite.

Pour retrouver toutes nos vidéos, merci de suivre le lien magique.

Tout le monde à table, c’est l’heure de l’Addition ! Dans cette nouvelle masterclass signée par Simon, on revient sur l’immense carrière de LeBron, l’origine du surnom “King James” (ça va parler référence biblique attention), mais aussi les déboires de Ja Morant et ce que les Playoffs 2023 vont nous réserver ! Entre algorithmes en feu, oppositions à venir et pronostics de Finales NBA, installez-vous confortablement et sortez vos calculettes car c’est l’Addition !

Un grand merci à tous ceux et à toutes celles qui étaient avec nous pour le live de l’Addition : pour ceux qui n’ont pas pu être là, on espère vous retrouver très vite.