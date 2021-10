Preview des Memphis Grizzlies 2021-22 : comme Ja Morant sur Kevin Love, les Oursons veulent escalader la concurrence

Petit à petit, le Grizzly fait son nid. Peu habitués à la victoire ces dernières années, les Grizzlies de Memphis ont les dents longues depuis l’arrivée dans leur roster d’un certain Ja Morant. Arrivés à la place du con en 2019-2020 en perdant face aux Blazers lors du play-in, ils n’ont pas fait la même erreur la saison passée en disposant des Warriors de Stephen Curry au même stade. Rien que ça. Certes, en Playoffs, la donne a été différente, mais ils ont au moins pu défendre leurs chances en postseason et désormais, le souhait de la franchise est de passer un tour.

Ce qu’il s’est passé la saison dernière

Ils ne voulaient pas revivre la même désillusion qu’en 2019-2020, quand ils avaient surpris tout leur monde en se hissant jusqu’au play-in avant de devoir rendre les armes face aux Blazers. Ils ont effectivement fait mieux cette année en disposant des Warriors d’un Stephen Curry pourtant survolté. Memphis voulait retrouver les Playoffs, et c’est ce qu’ils ont fait malgré une élimination logique au premier tour par le Jazz d’Utah. Un gentleman sweep qui prouve quand même que les dents de ces Grizzlies vont une fois de plus rayer le parquet la saison prochaine. Ces Playoffs sont venus ponctuer une saison régulière tout à fait sérieuse, avec deux séries à des moments providentiels : la première en tout début de saison, alors qu’ils étaient à deux petites victoires pour six défaites, puisque les Grizzlies vont alors enchaîner sept succès de rang pour enfin lancer leur saison et montrer qu’il faudra compter sur eux. La deuxième, plus courte mais en fin de saison, histoire de montrer que cette jeune escouade ne veut pas faire de la figuration. Alors que le bilan a été quasiment à l’équilibre pendant la majeure partie de la saison, les Grizzlies vont alors passer de 33-33 à 38-33. On peut dire que ces Grizzlies savent assurer dans les moments où ils sont attendus.

Le marché de l’été

Ils sont partis : Patrick Beverley, Jonas Valanciunas, Eric Bledsoe, Justise Winslow, Gorgui Diend, Grayson Allen, Rajon Rondo, Juan Hernangomez

Steven Adams, Jarrett Culver, Kris Dunn, Carsen Edwards, Daniel Oturu, Ziaire Williams, Santiago Aldama

Il y a eu du mouvement dans le Tennessee cet été ! Jonas Valanciunas et son contrat expirant sont partis à la Nouvelle Orléans, en échange de la stache et des avant-bras de démonteur de manèges de Steven Adams. Le néo-zélandais va apporter sa combattivité sous les panneaux alors que pendant ce temps là, Eric Bledsoe, Patrick Beverley et Juancho Hernangomez sont juste venus faire le plein avant de repartir vers de nouveaux horizons. Le vrai pari des Grizzlies se nomme peut-être Jarrett Culver puisque, mis au placard dans le Minnesota, le jeunot n’a pas eu l’occasion de montrer l’étendue de son potentiel. Dans un roster mieux armé dans lequel il peut avoir un vrai rôle en sortie de banc, il sera intéressant de suivre son évolution. Toujours en sortie de banc, Kris Dunn sera là pour éteindre les extérieurs adverses et Carsen Edwards viendra poser son cerveau à base de shoots en mode n’importe quoi, alors que les rookies Ziaire Williams et Santi Aldama auront leurs quelques minutes et de quoi prouver qu’il faudra également compter sur eux cette année.

Le roster 2021-22 des Grizzlies

Meneurs : Ja Morant , De’Anthony Melton, Tyus Jones, Carsen Edwards

, De’Anthony Melton, Tyus Jones, Carsen Edwards Arrières : Dillon Brooks , Desmond Bane, John Konchar, Sam Merrill, Kris Dunn

, Desmond Bane, John Konchar, Sam Merrill, Kris Dunn Ailiers : Kyle Anderson , Ziaire Williams, Jarrett Culver, Yves Pons

, Ziaire Williams, Jarrett Culver, Yves Pons Ailiers-forts : Jaren Jackson Jr. , Brandon Clarke, Daniel Oturu

, Brandon Clarke, Daniel Oturu Pivots : Steven Adams, Xavier Tillman Sr, Santiago Aldama, Killian Tillie (two-way)

En gras les starters potentiels, selon les fameuses sources proches du dossier

A la mène, l’indéboulonnable Ja Morant va continuer de driver son escouade et sera assurément la caution swag de Memphis, tant dans le flow que dans le style de jeu. Il devrait partager le backcourt avec le poseur de cerveau en chef Dillon Brooks, qui donnera toujours envie de lui embrasser les pieds quand il sera dans la zone mais qui donnera toujours autant envie de lui arracher les ongles quand il posera son fameux 4/16 aux tirs. Kyle Anderson devrait occuper le poste 3 et nous offrir ses habituelles séquences ASMR en vitesse 0.5, imaginez seulement le bail. Steven Adams, malgré le désamour qu’ont les fans pour lui depuis sa brouille avec Zach Randolph, devrait voir le poste de pivot lui revenir de droit, lui qui sera chargé de distribuer les mandales de plombier-serrurier dans la raquette, alors que les potes d’Elvis Presley et Justin Timberlake espèrent que Jaren Jackson Jr. va enfin revenir s’installer durablement au poste 4. Bien embêté avec les blessures la saison passée avec seulement 21 matchs joués dont 11 en tant que titulaire, JJJ veut prêter main forte à son meneur Ja Morant dans l’optique de poursuivre les progrès entrevus depuis deux saisons. Reste à voir qui seront les gars de la second unit qui auront un rôle à jouer. Si Desmond Bane, Ziaire Williams et Brandon Clarke ont bien trop de potentiel et d’importance dans le collectif pour ne pas avoir de minutes en sortie de banc, difficile de voir qui va suppléer Ja et Steven aux postes 1 et 5 (Xavier Tillman ?), puisque personne ne semble vraiment se dégager et chacun devrait avoir sa chance. En tout cas, les Grizzlies vont avoir des armes à faire valoir pour jouer les trouble-fêtes à l’Ouest.

Le petit point du banquier

Le nouvel arrivant Steven Adams se taille la part de Louis Vignac avec ses 35 millions garantis jusqu’en 2023. Bien sûr, Ja Morant devrait à l’issue de cette même saison toucher au minimum un contrat qui s’approche du… maximum, mais pour l’heure c’est le Néo-Zélandais qui mène la barque. La prolongation de Jaren Jackson Jr. est également dans les tuyaux malgré sa grave blessure la saison passée. Pour cette saison, le triple J, Ja Morant et Kyle Anderson émargent aux alentours de 9 millions de dollars et en ce qui concerne la masse salariale globale, les Grizzlies font (pour l’instant) partie des bons élèves de la ligue avec la deuxième plus petite masse salariale sur la saison à venir. Les deux joueurs à plus fort potentiel de Memphis sont encore dans leur contrat rookie, mais plus pour trop longtemps, le tournant approche pour les Oursons

Les tips TTFL

Le premier blaze qui vient à l’esprit au moment de choisir son pick chez les Grizzlies est inévitablement Ja Morant. Globalement toujours très propre, il peut parfois passer au travers, mais quatre fois sur cinq on est quand même sur un 30-35 assuré. Steven Adams aura aussi ses pointes grâce aux rebonds mais on n’est pas ici sur du pick premium. Pour JJJ, le retour à la compétition pourrait être tendu à cause de son absence prolongée, et on ne saurait que trop vous conseiller d’attendre avant de miser sur lui, mais sur un malentendu… ça peut passer. Enfin, si vous n’avez pas de cerveau vous pourrez toujours tenter Dillon Brooks. Si vous faites 64 il faudra impérativement nous remercier mais en revanche, si vous faites -12, la direction décline toute responsabilité.

Quand on s’intéresse à l’infirmerie de Memphis la saison dernière, six noms ressortent. Dillon Brooks, pour commencer, s’est fracturé la main gauche à deux endroits cet été mais est de retour en forme, pas d’inquiétude de ce côté-là. Ja Morant a pour sa part connu une petite alerte en décembre dernier avec une entorse de grade 2 à la cheville gauche qui l’a privé de huit rencontres. On doit également aborder le cas de Jaren Jackson Jr. qui a débuté sa saison dernière… fin avril, après sa déchirure du ménisque au genou gauche dans la bulle d’Orlando. Il a depuis manqué cinq matchs pour gestion de blessure mais semble aujourd’hui être de retour à 100%. Steven Adams, quant à lui, a connu deux alertes en février : un match pour une tension au mollet et deux pour une entorse de la cheville droite, avant de subir en avril une rupture de la plaque plantaire au niveau du gros orteil droit qui lui fera manquer trois rencontres, avant de revenir mais… d’aggraver sa blessure après douze minutes de jeu. Il manquera finalement les six derniers matchs de la saison mais devrait être à 100% cette saison. Jarrett Culver a lui aussi connu une saison 2020-21 très compliquée dans le Minnesota. Blessé à la cheville droite en janvier, il a manqué vingt-quatre matchs avant de rejoindre définitivement l’infirmerie pour une chirurgie arthroscopique avec débridement du tissu cicatriciel et retrait d’un corps lâche en avril. De’Anthony Melton, pour finir, a connu deux alertes avec six matchs manqués en février pour une entorse de l’épaule gauche et huit autres en avril pour des douleurs à la jambe gauche.

À quoi peut-on s’attendre avec ces Grizzlies version 2021-22 ?

Chez les Grizzlies, comme on le disait, la jeunesse est à l’honneur. Ja Morant est la tête de gondole de cette équipe et Jaren Jackson Jr. va avoir la dalle après sa longue absence. Derrière, Steven Adams va apporter son expérience dans le domaine de la castagne et sa complémentarité avec JJJ devrait sauter aux yeux. Dillon Brooks amènera sa folie et Kyle Anderson sa polyvalence, ce roster est donc très homogène et le danger peut venir de vraiment partout. Le banc pourrait toutefois manquer d’expérience, peu de joueurs ont plus de trois ans d’expérience en NBA et dans certains matchs chauds face à des joueurs qui ont plus de bouteille, les Grizzlies vont devoir ne pas sombrer face à l’adversité. Morant pourrait bien prendre une nouvelle dimension, le retour de JJJ va faire un bien fou et Steven Adams va apporter ses coudes pointus et sa moustache bien fournie. De plus, le front-office a tenté quelques paris qui pourraient s’avérer payants comme Jarrett Culver, Kris Dunn ou encore Carsen Edwards. La concurrence sera rude, mais les Grizzlies peuvent faire encore mieux ! En tout cas on leur souhaite comme dirait Lolo.

Le pronostic du rédacteur

44 victoires pour 38 défaites, huitième de la Conférence Ouest. C’est en tout cas le ressenti qui domine ici pour la future campagne de la franchise dont l’histoire est détenue par les frères Gasol. Memphis sera encore une équipe poil à gratter dans la conférence Ouest et devrait être à la lutte, au pire, pour un play-in, et au mieux pour passer un tour de Playoffs. Si Utah, Phoenix, Denver ou encore les deux équipes de Los Angeles semblent plus fortes sur le papier. Ce n’est pas forcément le cas des Mavericks ou des Blazers, qui ont pourtant fini devant les Oursons la saison passée. De même, certains verront les Warriors plus forts sur le papier mais c’est pourtant à cette même équipe que les Grizzlies ont refusé l’accès aux Playoffs lors du dernier play-in tournament. Quoi qu’il en soit, ça va devoir taffer dans le Tennessee car Ja Morant et ses potes auront fort à faire pour s’extirper d’une conférence Ouest toujours aussi dense. Bien malin qui saurait prédire exactement le bilan et le classement de cette jeune escouade à la fin de la saison, mais allez, on se lance.

Et vous, vous les sentez comment ces Grizzlies ? Pas forcément une immense force de frappe offensive mais une polyvalence qui devrait être bien casse-bonbons à jouer, d’autant plus avec l’arrivée de Steven Adams pour distribuer des mornifles sous les panneaux. De nombreux jeunes ont une belle carte à jouer, et il y a une alchimie à retrouver dans le Tennessee avec les mouvements récents. Memphis est en train de redevenir une équipe remplie de swag et Taylor Jenkins a déjà prouvé sa capacité à driver tout ce beau monde. Alors on enfile ses gants et on met les mains dans le cambouis. Y’a plus qu’à !