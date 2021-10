Les salaires des Memphis Grizzlies pour la saison 2021-2022 : la banque des ours est douce comme du miel, et Steven Adams racle grassement les bords du pot

Après la première participation en Playoffs pour la bande à Ja Morant et Taylor Jenkins, le management des Grizzlies est resté plutôt sage cet été. Steven Adams est en effet la plus grosse acquisition de l’intersaison et le pivot prend immédiatement la tête du tableau des salaires, bien au-delà de Ja et de ses jeunes potes. La plupart des petits oursons sont d’ailleurs toujours sous contrat rookie, et les discussions de prolongation vont donc rythmer la vie du management de Memphis cette année.

Source : Spotrac

Situation financière par rapport au cap

Le seuil de la Luxury Tax est fixé à 136,606,000$ cette année.

Le Salary Cap de la NBA est fixé à 119,000,000$ cette année.

Avec 105,355,018$ engagés contractuellement sur cette saison 2021-22, la banque des Grizzlies est une masterclass de bout en bout et l’avenir de Memphis est aussi clinquant sur le parquet que sur le tableau des salaires.

Vous avez vu un tableau aussi clean et aussi beau depuis deux semaines vous ? Parce qu’ici on en est clairement pas sûr. La place salariale dans la tanière des oursons est large au possible et promet de belles choses pour le futur de la franchise. Le taf visant à s’assurer flexibilité et liberté de mouvement effectué par le duo d’exécutifs Jason Wexler et Zach Kleiman est tout bonnement aussi massif qu’un grizzly en fin de séance de muscu. Le joueur le mieux payé de l’effectif est tout de même Steven Adams avec moins de 18 patates sur les deux prochaines saisons et peut être considéré comme le seul à peu près mauvais contrat de l’équipe. Les vétérans de la maison Dillon Brooks et Kyle Anderson complètent ensuite le podium des salaires pour un rapport qualité/prix plus que raisonnable. Cette année, ce sont surtout les joueurs absents qui font tâche avec environ 10 millions dans le cap (dont presque la moitié pour Rondo), mais aucun ne sera toujours présent l’année prochaine, faisant que ce problème… n’en est pas un du tout au final, car les vraies ambitions de la franchise ne sont pas pour cette année. La plupart des ours sont encore sous leurs contrats rookies à sept chiffres et devront donc vite être prolongés pour ne pas s’échapper de la grotte. On pense notamment à Ja Morant, Jaren Jackson Jr. et Brandon Clarke, dont les négociations d’extension ont déjà du commencer et seront l’objectif principal du management de Memphis pendant la saison.

Joueurs sous contrats garantis pour la saison suivante : 6

Steven Adams

Dillon Brooks

De’Anthony Melton

Ziaire Williams

Santi Aldama

Xavier Tillman Sr.

Steven Adams succède à Jonas Valanciunas dans la raquette et vient ramener un vrai côté ours sauvage avec ses écrans et ses bras mode 4K triple full HD, tandis que Dillon Brooks – 25 ans – assure toujours une polyvalence des deux côtés du terrain importante pour Taylor Jenkins. Les deux garçons sont sous contrat pour encore deux saisons mais le pivot a déjà 28 ans et pourrait donc bien ne pas durer longtemps chez Elvis avant d’être transféré. De’Anthony Melton devrait également être le back-up du futur de Ja Morant pour à peine 25 millions sur les trois prochaines années, alors que Xavier Tillman tentera de faire sa place sur le long terme après une belle et surprenante campagne rookie. Les nouveaux Santi Aldama et Ziaire Williams devraient d’ailleurs galérer à obtenir du temps de jeu sur des postes 3-4 absolument blindés à Memphis. Sauf catastrophe, Ja Morant devrait rejoindre cette liste dès l’été prochain en signant un contrat max dès qu’il y sera éligible, tandis que l’avenir de Jaren Jackson Jr. devrait également se construire dans le Tennessee, mais de façon moins certaine.

Trois joueurs dans des situations intéressantes cette saison

Jaren Jackson Jr. : bah tiens, quand on parle de l’ourson, on en voit… les blessures. Depuis son arrivée dans la Ligue et au FedEx Forum en 2018, JJJ est clairement le deuxième meilleur joueur de l’effectif derrière Ja Morant. Et pourtant, alors qu’il y est éligible depuis le début de l’été, le gamin d’à peine 22 ans n’a toujours pas signé d’extension. La raison ? Ses jambes – surtout ses genoux – fragiles qui l’ont déjà fait raté 102 matchs (dont 61 cette année) en seulement trois saisons, ce qui a de quoi calmer les ardeurs de ses patrons de décisionnaires. L’ailier-fort est néanmoins paru en pleine forme et confiant lors du Media Day et a annoncé que les discussions de prolongation avec la franchise allaient bon train. Un contrat d’environ 110 pots de miel sur quatre ans aurait notamment été évoqué pendant l’été, et on semble donc plus proche d’une résolution du problème dans les prochaines semaines plutôt qu’une situation à la Collin Sexton à Cleveland. On laisse surtout le soin à Jaren de prouver qu’il mérite un tel chèque dès son début de saison, qui pourrait alors être déterminant et garantir ou non l’avenir du duo de Jas à Memphis.

Info venant du dernier podcast de @WindhorstESPN : le bruit qui circule autour de Jaren Jackson Jr serait une prolongation à Memphis « façon Jaylen Brown côté Boston » selon un exécutif NBA, soit aux alentours de 107-110 millions sur 4 ans. Affaire à suivre jusqu’au 18/10. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) September 24, 2021