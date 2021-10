30 Previews en 30 jours : la vidéo 100% Memphis Grizzlies ! Apéro TrashTalk

C’est l’heure de l’Apéro TrashTalk ! Comme chaque année la série la plus folle du YouTube game débarque pour vous faire patienter avant la reprise et, surtout, pour vous rendre incollable jusqu’aux premiers rebonds de la saison qui s’annonce. 30 franchises, 30 jours, 30 previews, entre 45 minutes et une heure d’analyse si tout va bien, et une section commentaires qui se doit d’exploser pour mettre le feu à la communauté. Aujourd’hui ? On démarre fort (non) avec la preview 100% Memphis Grizzlies !

Pour retrouver l’intégralité des vidéos de la chaine TrashTalk, c’est juste ici !

On prend presque les mêmes et on recommence, avec un peu plus de poil au menton. La saison passée les Grizzlies ont – une fois de plus – étonné, poussant le vice jusqu’à sortir Stephen Curry et les Warriors du play-in pour se glisser au premier tour des Playoffs. Une première pierre posée sur le projet des Oursons, des plantigrades portés par un baby crack aux portes du All-Star Game qui ne demande qu’à exploser – Ja Morant – et par un squad jeune et ambitieux. Ja donc, mais également Jaren Jackson Jr., Brandon Clarke ou encore les derniers arrivés Desmond Bane et Xavier Tillman, autant de visages poupons à surveiller cette saison et qui tenteront de s’installer confortablement parmi les grosses cylindrées de l’Ouest. Steven Adams est arrivé pour mettre des gnons, Kyle Anderson ou Dillon Brooks apporteront leur fougue tout terrain, et encore une fois la franchise du Tennessee pourrait en étonner plus d’un…

Voilà pour ce teasing officiel de la saison 2021-22 des Grizzlies de Memphis. Pour le reste vous connaissez le chemin, alors on s’installe, on se restaure, et on profite !