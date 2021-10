Chris Boucher absent 3 à 4 semaines à cause d’un doigt disloqué : attention les Raptors, ça manque de viande dans la raquette

Opéré d’un doigt, Chris Boucher devrait manquer le début de saison des Raptors ! Que ce soit à Tampa ou à Toronto, la poisse continue de suivre la bande à Nick Nurse.

Absents des Playoffs pour la première fois depuis 8 ans, les Raptors espéraient revenir avec le couteau entre les dents pour reprendre leur place au sein de l’élite de l’Est. Pour cela, il fallait espérer que le signe indien qui accompagne Pascal Siakam and co depuis de longs mois ait décidé de rester en Floride. De quoi parle-t-on au juste ? Des blessures. Kyle Lowry, Pascal Siakam, Fred VanVleet ou encore OG Anunoby, tous ont squatté l’infirmerie à plusieurs reprises l’année dernière, limitant grandement les chances de la franchise de se joindre à la lutte pour la postseason. Pour ce retour à la Scotiabank Arena, la fanbase au Dino espérait donc un retour sous un meilleur augure mais malheureusement pour eux, ça commence mal. Gêné par un doigt disloqué, Chris Boucher a dû passer sur le billard et il devrait être sur la touche 3 à 4 semaines selon Michael Grange de Sports Net. Pour entendre les commentateurs locaux s’époumoner sur l’ancien du 905, il faudra attendre un peu.

Chris Boucher had surgery to repair a dislocated finger on his left hand, per Raptors head coach Nick Nurse. Likely out 3-4 weeks. — Michael Grange (@michaelgrange) October 4, 2021

C’est un premier coup dur pour le staff car Chris Boucher était le sixième homme attitré des Raptors l’an dernier. 13,6 points, 6,7 rebonds et 1,9 contre en 24 minutes et surtout un joueur très complet, intérieur moderne par excellence, mobile, long, capable d’écarter le jeu et de défendre. Avec Pascal Siakam déjà out, c’est donc un deuxième joueur majeur qui manque à l’appel et ça va commencer à se voir dans la raquette. Premier exemple cette nuit avec un Andre Drummond qui a posé son transat dans la peinture, profitant de l’avantage de taille pour faire son chantier habituel. (19 points, 14 rebonds, 4 contres en… 24 minutes) Heureusement que Joel Embiid était resté tranquillement sur le côté hein…

Ouais, c’était pas une rumeur. Comme discuté dans la preview des Raptors, y’a pas un mec qui fait plus de 2m07 à Toronto. Donc certains soirs, ça va faire très… très mal dans la raquette. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 4, 2021

En attendant le retour de Boucher et Siakam, Nick Nurse pourrait opter pour un duo Scottie Barnes – Precious Achiuwa (le duo qui a débuté contre les Sixers) mais on n’oublie pas non Khem Birch, lui aussi absent cette nuit, et qui avait réalisé de bons débuts avec la franchise canadienne. Qu’on se le dise, alors que l’infirmerie ne désemplit pas, il y a des minutes à aller gratter en ce début de saison à Toronto. À voir qui saura en profiter pour se montrer.

Chris Boucher était absent pour le retour à la Scotiabank Arena cette nuit et il va falloir attendre un peu avant de revoir mister entrecôte sur les parquets. Une tuile de plus dont se seraient bien passés les fans de l’Ontario.

Source texte : Sports Net