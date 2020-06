Marc Gasol est TRÈS en forme pour la reprise à Orlando : on en connait un qui a arrêté la paella

A l’image de plusieurs de ses compères joueurs, Marc Gasol a profité du confinement pour tenter de perdre un peu de poids. Et le moins que l’on puisse dire… bah c’est que le régime a marché.



Le régime “Weight Watchers” est apparemment très tendance chez les joueurs NBA. Pendant le confinement plusieurs se sont permis de perdre quelques kilos en trop, d’enlever un peu de gras du ventre en misant plutôt sur la salade de fruits que sur le kouign-amann. Un peu de fraîcheur en cette période ne peut faire que du bien non ? Dans l’optique de revenir fin prêt pour la reprise de la saison, les différents programmes minceurs ont fait leurs preuves chez certains. On devine cependant que certains ont continué la consommation de pâté croûte et de mousse en chocolat et qu’on aura évidemment droit aux fameux “il a pris quelques kilos” ou “il a grossi, tu trouves pas ?” lors du début des camps d’entraînement la semaine prochaine. En tout cas s’il y en a un qui est sûr d’échapper à tout ça, c’est bien Marc Gasol. Le pivot espagnol des Raptors a bien fait ses devoirs de vacances et ça se voit… notamment lorsqu’il porte ce petit jersey rose très joli.

Marc Gasol looks like he’s in fantastic shape. pic.twitter.com/tiDcQZV3qC — Legion Hoops (@LegionHoops) June 20, 2020

Car le Marco n’a pas rigolé sur la perte de poids. Pourtant, depuis son arrivée en 2008, on a toujours connu le frère de Pau avec un petit embonpoint. Pas de quoi l’empêcher pour autant de dominer sur les parquets ou de devenir champion NBA à Toronto. Avoir 35 ans et être dans la forme physique de sa vie c’est pas donné à tout le monde et en voyant la silhouette du pivot espagnol… on pourrait même avoir du mal à reconnaître l’ancien Grizzly. Marc Gasol n’est pas le seul à avoir soigné sa préparation. On avait par exemple vu récemment James Harden en mode travail intensif et yoga ou encore Nikola Jokic en “machine de guerre serbe et mince”. Paraît même que Jared Dudley a mangé de la salade le 1er avril, nul doute en tout cas que la blessure à la cuisse du pivot espagnol n’est qu’un lointain souvenir et qu’il devrait encore continuer à nous régaler. On espère juste qu’il sera revenu aux pizzas d’ici les prochains Jeux Olympiques en cas d’affrontement entre Français et Espagnols.

Si la transformation de Nikola Jokic était déjà impressionnante, que dire de celle de Marc Gasol. On attendra bien sûr de voir les effets de cette perte de poids sur son jeu, et au passage on voudrait bien connaître la recette magique, car le mois de juillet arrive et il s’agirait de briller sur les plages de Bretagne.

Source texte : Compte Twitter de Légion Hoops