On ne s’attendait pas vraiment à beaucoup d’agitation au Canada pour ce début de Free Agency, mais les Raptors ont su être présents avec deux belles prolongations, celle de Thaddeus Young pour 16 millions de dollars sur deux ans et celle de Chris Boucher pour 35,25 millions sur trois saisons.

L’année dernière, on serrait plutôt les dents du côté de Toronto à l’ouverture de la FA. Avec le départ de Kyle Lowry pour la Floride, certains ont même coulé à pic en se rappelant du montant du contrat de Fred VanVleet. Cette année, la tendance s’inverse et il y a peu de vagues prévues dans les eaux canadiennes. Pas beaucoup de mouvements de va-et-vient dans le roster des Raptors, on préfère prolonger les joueurs déjà présents. Après une saison convaincante de la part des deux garçons dont on parle, les cadres de la franchise canadienne suivent la logique et ont donc décidé de prolonger Thaddeus Young et Chris Boucher. Les deux bonhommes ont montré de belles choses sur le terrain, mais aussi en dehors sur la mentalité et l’esprit de cohésion. Toronto recherche la stabilité potentiellement à court terme, la meilleure idée est donc l’extension de contrat dans ce cas. Les détails des contrats ? 16 millions de dollars sur deux saisons pour Monsieur Jeune, et 35,25 grosses liasses sur trois ans pour Chris Pièce de Boeuf.

Yahoo Sources: Story on Thaddeus Young’s two-year, $16 million deal to re-sign with the Toronto Raptors. https://t.co/pXd5zz54yD — Chris Haynes (@ChrisBHaynes) June 30, 2022

Chris Boucher is returning to the Toronto Raptors on a three-year, $35.25M deal, his agent Sam Permut of @RocNationSports tells ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 30, 2022

Pour les Raptors, le choix d’extension a été vite réalisé. D’un côté, Thad Young est un joueur important dans le vestiaire, de par son expérience. À presque 34 ans, le Jeune cumule 6,2 points, 4 rebonds et 2 passes de moyenne sur 16,3 minutes, une belle efficacité qui a séduit les Raptors lors de la deuxième partie de saison car il avait été tradé des Spurs à la deadline pour Goran Dragic. Du côté de Chris Boucher, après une saison 2020-21 signe de révélation, l’intérieur a peiné à confirmer avec une moyenne au scoring un peu moindre : 9,4 points et 6,2 rebonds en 21,1 minutes de jeu. En sortie de banc, les deux garçons sont excellents ou en tout cas assez bons pour que les exécutifs pensent à une prolongation, surtout quand on voit les dollars investis sur Boucher notamment.

Chez les Raptors, on a donc fait le fiable choix de la stabilité sur le court et moyen-terme, en prolongeant des role players essentiels à l’effectif. En espérant que les décisions soient efficaces sous peu à Toronto, en attendant… de rentrer dans la course au KD sauvage ?

Source texte : ESPN