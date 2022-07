Vous étiez des millions. Vous étiez en fait plus de 30 000 mais à nos yeux ça représente des millions. Incroyable soirée d’ouverture de la Free Agency, aussi pauvre en Woj Bomb que forte en émotion suite à un apéro offert sur les coups de 21h par Kevin Durant himself. Presque trois heures de live ? Disons que ça pourrait vous accompagner une bonne partie du vendredi.

Comme prévu le bocal se sera agité sur les coups de minuit et quelques secondes, mais au final… rien de véritablement transcendant. Les Lakers qui achètent un nouveau banc à Décathlon, Malik Monk qui rejoint les Kings de Gothamento, et un paquet de franchises… qui sécurisent leurs propres joueurs, probablement la peur de tout brocanter bêtement, parce qu’on sait ce qu’on perd mais on ne sait jamais ce qu’on retrouve, c’est ma tante Odile qui le dit quand elle a un coup dans l’nez. Bref, cette nuit fut aussi (surtout ?) l’occasion de vivre ce multiplex NBA tous ensemble, parfois à plus de 30 000 viewers déchainés, faisant au passage de l’émission de ce soir le live sport le plus vu au monde, les chevilles enflent et c’est très bien comme ça. Vous aviez choisi de dormir ? Chacun ses démons, mais vous pouvez en tout cas et dès à présent revivre la folie de la nuit dans les conditions du direct. C’est offert par la maison, c’est Bastien et Simon face caméra et dos canapé, c’est Léonce à la prod et c’est des bisous de la part de la rédaction. Allez, et sachez que la tante Odile est une pure invention, fallait que ce soit dit.

Envoyez le replay, et rendez-vous ce soir pour l’Acte II de la grande bagarre !