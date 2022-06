On y est ! On y est… presque, et à vrai dire la folie a déjà commencé puisque pas plus tard que cet après-midi les Wizards et les Nuggets se sont tapés dans la main pour chauffer encore un peu plus la trade machine. Pour le reste ? Plus que 24h et des brouettes avant que la NBA s’excite, alors on vous résume toutes les dernières infos dans le petit Allez, Café qui va bien. Pop-corn ? Pop-corn !

Une heure de vidéo, comme ça, à peine sortie des fourneaux. C’est la vie qu’on a décidé de vous offrir, et d’autant plus à quelques heures de l’ouverture de la Free Agency, aka le plus grand marché NBA de l’année. Qui reste ? Qui part ? Qui se prend le chèque de sa vie ? Réponses : Bradley Beal, Deandre Ayton, Jalen Brunson (et Bradley Beal). Certains démarreront demain soir à 0h une nouvelle carrière, d’autres verront leurs efforts récompensés, et d’autres serviront de monnaie d’échange, la bise à Raul Neto et George Hill, comme ça, au hasard. On vous débriefe dans la bonne humeur les derniers bruits de couloir, tout ce qu’il y a à savoir pour être fin prêts avant le coup de feu de demain soir, soirée qui sera on le rappelle commentée en live de notre canapé magique.

Allez zou, mets-toi bien et prends-toi une lampée de… ce que tu veux, et on se retrouve demain de bonne heure et de bonne humeur ?