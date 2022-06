Jeudi soir à 0h la NBA prendra l’un des virages les plus excitants de la saison, celui de la Free Agency. Tout le monde fait son petit market, des gros noms qui déménagent, les Knicks qui craquent, bref le genre de soirées qu’on aime de tout notre être. Allez, petit live pour parler des dernières rumeurs ?

48h après la Draft et 72 avant le début de la Free Agency, nous voici donc englués dans l’une des périodes les plus calmes de l’année sur les parquets… mais pas en dehors. Pas en dehors car dans les bureaux des trente General Managers de NBA c’est l’effervescence. Cette saison parmi les noms évoqués pour déménager ? Kyrie Irving (Kevin Durant ?), Rudy Gobert, Deandre Ayton, Jalen Brunson, Miles Bridges, P.J. Tucker, Malcolm Brogdon, Myles Turner et bien d’autres. Y’a du free agent dans le lot mais également des rumeurs de trade, bref ça pourrait clairement partir dans tous les sens dans les prochain(e)s jours/heures.

Plus clairement ? La saison 2022-23 commence… demain, car il faut fourbir ses armes en vue du futur. On fait quoi du coup, nous ? On se pose, on en parle et on attend la folie de jeudi. Allez, café, santé.