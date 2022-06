Nous sommes le lundi 27 juin et dans trois jours la NBA ne ressemblera plus vraiment à celle que vous connaissez aujourd’hui. Pourquoi ? Car le top départ de la Free Agency a lieu jeudi soir à 0h pétantes, et que dès ce coup de feu une bonne partie des franchises NBA devrait enclencher le mode transfert. On fait un gros point avant d’analyser une partie de ces rumeurs dans les prochaines heures ?

🚨 Attention s’il y a transfert de Alec Burks, Cam Reddish ou Nerlens Noel dans les jours à venir. Les Knicks seraient alors en position financière de (1) proposer un gros contrat à Kyrie Irving ou (2) subtiliser Jalen Brunson des Mavs. Ce sont les 2 scénarios les + probables. pic.twitter.com/7w2mz8yDzf — TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 26, 2022

🚨 Les Knicks sont une menace réelle pour signer Jalen Brunson le 1er juillet. On parle de 100 à 105 millions proposés sur 4 ans, potentiellement, à Brunson par les Knicks. Dallas reste confiant pour la resignature, mais Leon Rose très proche de Jalen ferait tout pour l’avoir. pic.twitter.com/n9tZdByyHR — TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 26, 2022

🚨 Les Pistons vont-ils proposer un contrat max à Deandre Ayton ? Il y a une semaine la réponse semblait être oui, mais après la Draft de Jalen Duren, pas sûr. Detroit a énormément de cap space et pourrait se focaliser sur Ayton, Sexton ou Miles Bridges dès le 1er juillet. pic.twitter.com/yKSspeqZhR — TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 26, 2022

🚨 Il existe un scénario réel dans lequel Ayton reste à Phœnix. La question qui fait parler en ce moment : qui peut + qui va mettre un contrat max sur lui ? Spurs et Pistons sont en bonne position, mais s’il n’y a pas de max, les Suns pourraient matcher l’offre sur leur pivot. pic.twitter.com/cNo9EbCqTB — TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 26, 2022

🚨 Les meneurs les plus discutés apparemment ces derniers jours dans de potentiels transferts : D’Angelo Russell, Mike Conley, Malcolm Brogdon et Monte Morris. Rien de concret pour le moment, mais les équipes de ces joueurs écoutent les offres (Morris Washington, Brogdon NYC). pic.twitter.com/fqVU6aClFh — TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 26, 2022

🚨 Agressif le soir de la Draft, Tim Connelly ne laisse rien fuiter concernant D’Angelo Russell. Mais les Wolves peuvent proposer une extension de 211 millions sur 4 ans cet été à Karl-Anthony Towns, et Anthony Edwards sera éligible à une extension dans 1 an. D-Lo bientôt out ? pic.twitter.com/pvgFMxv3J7 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 26, 2022

🚨 Minnesota souhaite renforcer son poste de pivot et a été lié à Clint Capela récemment (rien de concret). Le dossier Myles Turner pourrait être lui pris davantage au sérieux, pas une énorme concurrence sur le marché. Indiana surveille les offres dans les prochains jours. pic.twitter.com/FCPaVeeOa7 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 26, 2022

🚨 Boston mettra la priorité sur le renforcement de son banc cet été, notamment niveau scoring. Ime Udoka s’est déjà exprimé sur le sujet et les Finales NBA ont montré un réel manque de punch offensif en dehors du 5 majeur. À Brad Stevens de faire le boulot dès cette semaine. pic.twitter.com/pNcTYwGlcR — TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 26, 2022

🚨 Les Bulls souhaiteraient un pivot protecteur de cercle pour compléter le travail fait par Nikola Vucevic. Mitchell Robinson a été discuté, Jakob Poeltl également. Silence radio sur la rumeur Rudy Gobert, Chicago devra se pencher sur la question extension de Vucevic bientôt. pic.twitter.com/Y9H8Ugry0q — TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 26, 2022

🚨 Patrick Williams n’est pas disponible dans quelconque transfert, c’est le message que la Ligue semble recevoir de la part des Bulls. Arturas Karnisovas est très attaché à son joueur et son staff voudrait voir une saison complète de Pat avant de prendre une future décision. pic.twitter.com/otwjvlGnXo — TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 26, 2022

🚨 Les Bulls veulent tout faire pour prolonger Zach LaVine cet été. Si les actes rejoignent les paroles : contrat max de 212 millions de dollars sur 5 ans. LaVine pourrait demander ce tarot cette semaine, il recevra des offres mais Chicago est confiant sur cette prolongation. pic.twitter.com/WJNx6gvbFB — TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 26, 2022

🚨 Les Warriors souhaiteraient garder Kevon Looney à moins de 10 millions la saison. Le joueur souhaite lui aussi rester à Golden State, il faut simplement surveiller les Kings et Hornets concernant une potentielle grosse offre ce jeudi. Dossier confiant chez les Warriors. pic.twitter.com/y2X6DQTfgf — TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 26, 2022

🚨 Un contrat à la Caruso à venir pour Gary Payton II chez les Warriors ? Près de 40 millions sur 4 ans, soit un équivalent de la taxpayer mid-level exception. Le joueur souhaite lui aussi rester à Golden State et a fait ses preuves. Il y aura du monde sur GPII cette semaine. pic.twitter.com/WzCQLH6br2 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 26, 2022

🚨 Dennis Schroder ne devrait pas retourner à Houston. Sa situation devrait suivre celle des meneurs du marché, donc une fois que les dossiers Brogdon, Irving, Tyus Jones, Brunson ou Morris seront réglés il devrait rejoindre une nouvelle équipe. Knicks et Wizards à surveiller. pic.twitter.com/xWuCbpudLi — TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 26, 2022

🚨 Qui sera payé en premier et combien ? C’est la question qui semble faire débat dans certaines équipes, concernant Nicolas Batum et PJ Tucker. Le scénario le plus probable reste une prolongation avec Clippers et Heat, mais tarifs difficiles à jauger. Réponse cette semaine. pic.twitter.com/jR7j9sU2Ug — TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 26, 2022

🚨 Pas de réponse claire concernant une extension de Tyler Herro cet été. Le max sera à 184 millions sur 5 ans. Difficile de croire que Miami le proposera, Herro pourrait donc aller à la Free Agency restreinte de 2023. Les récents propos de Pat Riley vont plutôt dans ce sens. pic.twitter.com/AbwyPy9x6D — TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 26, 2022

Devin Booker est également éligible à cette extension max cet été, après avoir été All-NBA cette saison. https://t.co/Z37AcI0MTw — TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 26, 2022

Detroit, Orlando, Indiana et San Antonio. Les 4 équipes à retenir le + cette semaine. Ce sont les 4 franchises qui auront, sauf changements majeurs, le plus de cap space à l’ouverture de la Free Agency 2022. Il va falloir dépenser, ou récupérer des mauvais contrats via trade. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 26, 2022

J’en reparlerai ce soir en détail sur Twitch, mais Dallas est la seule capable de proposer un contrat sur 5 ans à Brunson. Les Mavs pourraient prendre cette voie pour contrer l’offre des Knicks, tout le débat tourne autour de l’envie (ou non) de Cuban de dépenser autant sur JB. https://t.co/qjSwUlXpC2 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 26, 2022

🚨 Sans surprise, d’ici mercredi soir Russell Westbrook devrait activer sa player option à 47 millions de dollars. Pas de transfert prévu pour le moment, l’arrivée de Darvin Ham à Los Angeles apporte un vent d’espoir. Une franchise à quand même surveiller de près : Charlotte. pic.twitter.com/tLORMEUlVU — TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 26, 2022

Confirmation de la part de @TheSteinLine dans son dernier rapport. John Wall et Houston, un buyout n’a jamais semblé aussi envisageable alors que c’était inconcevable il y a encore quelques semaines. À voir combien Wall devra lâcher, mais ça approche.https://t.co/yl25l7rhEr https://t.co/XjzFJeGCKx — TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 26, 2022

Pareil, @TheSteinLine confirme cette position dans son dernier article : pas de surprise si Harden prend sa player option (47 millions) d’ici jeudi, et si les Sixers et James signent une prolongation de contrat de 2 ans avec une possible (!!) ristourne qui aiderait Philly. https://t.co/zZL1VCSwrf — TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 26, 2022

🚨 Selon @TheSteinLine, plusieurs exécutifs s’attendent à ce que PJ Tucker signe cette semaine aux Sixers pour 30 millions sur 3 ans. Une réunion avec Harden et Morey après les années Houston. Miami n’a pas dit son dernier mot, mais tendance pro-Sixers.https://t.co/yl25l7rhEr pic.twitter.com/ViHTypJFa9 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 26, 2022

🚨 Il y a bien des discussions actuellement entre Spurs et Hawks autour de John Collins et Dejounte Murray. Deux dossiers différents cependant : Collins est quasi sûr d’être transféré, les Spurs seraient à l’étape de jauger la valeur de Dejounte sur le marché. À suivre de près. pic.twitter.com/XmfgVf6iS0 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 27, 2022

Quelques faits additionnels :

– Trae Young et Dejounte Murray ne seraient pas contre l’idée de jouer ensemble.

– Atlanta pourrait ajouter de futurs picks de Draft pour permettre un + gros trade

– Rien ne fuite de San Antonio habituellement, donc à voir qui ces rumeurs aident. https://t.co/xUhpl63Gb3 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 27, 2022

🚨 Bobby Portis devrait refuser sa player option d’ici jeudi (4,5 millions). Pas d’inquiétude cependant côté Bucks, la plupart des managers s’attendent à ce que l’intérieur et Milwaukee prolongent sur un meilleur deal : 48 millions sur 4 ans ont été susurrés. Bobby reste. pic.twitter.com/gh5fIuqg29 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 27, 2022

🚨 Tyus Jones mentionné de plus en plus vers Washington, potentielle signature ce week-end. Les Wizards pourraient proposer un contrat jusqu’à 10 millions la saison et un poste de titulaire, à voir ce que Memphis va faire dans les prochains jours. Melton a été trade à Philly. pic.twitter.com/cwyA9IzrDw — TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 27, 2022

🚨 Lonnie Walker + sur le départ que sur une prolongation côté Spurs cet été. Agent libre restreint, Walker a progressé mais pourrait (1) demander cher alors que (2) de jeunes arrières à plus haut potentiel sont à développé aux Spurs (3) en coûtant moins cher. Lonnie est dispo. pic.twitter.com/TivqNXxiK8 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 27, 2022

🚨 Jusuf Nurkic devrait être prolongé ce week-end à Portland. Le pivot n’a pas été transféré à la dernière deadline, proche de Lillard il sera certainement conservé. Avec l’acquisition de Jerami Grant, la piste Ayton est moins sérieuse et rend la prolongation de Nurkic évidente. pic.twitter.com/wR8PFNLpOD — TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 27, 2022

🚨 Steve Clifford ne serait pas retourné à Charlotte sans une forme de garantie de pouvoir utiliser Miles Bridges dans son effectif. Prolongation de l’ailier à venir, avec ses qualités défensives Bridges serait fondamental dans la réussite des Hornets sous leur nouveau coach. pic.twitter.com/ImPoCL0FsN — TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 27, 2022