Porté par une grosse performance collective, le Magic reste maître sur son terrain malgré le carton de Donovan Mitchell (50 points). On aura le droit à un Game 7 ce dimanche pour décider du vainqueur de cette série.

Pour les stats détaillées de ce Game 6, c’est par ici

Orlando débute bien, Franz Wagner sur son nuage

Obligé de gagner pour rester en vie dans ces Playoffs, le Magic a bien compris le sentiment d’urgence. Poussé par un public qui donne de la voix, Orlando est sérieux d’entrée. Jalen Suggs enflamme la salle avec un gros shoot du logo mais c’est surtout Franz Wagner qui fait le show. Euro Step, finition avec la faute, shoot dans le corner, l’Allemand est en pleine confiance et il score 14 points sur le seul premier quart-temps. De quoi ravir un Dwight Howard venu encourager son ancienne équipe floridienne.

Donovan Mitchell et Darius Garland gardent Cleveland en vie

Si Orlando débute fort, Cleveland parvient à tenir la distance grâce à ses leaders. Donovan Mitchell et Darius Garland nous livrent un sacré numéro sur cette première mi-temps. Dès que le Magic commence à prendre la confiance, l’un des deux répond du tac au tac. Héros mode activé pour les deux leaders. Si le Magic semble un ton au-dessus, aucun gros écart n’est réalisé dans cette première mi-temps. La faute à la résistance des All-Stars de Cleveland mais aussi quelques mauvais choix du Magic, qui a tendance à s’empaler sur les longs bras d’Evan Mobley (Déjà 3 contres avant la pause !). Pour cela, l’adresse de loin d’un Jalen Suggs (4 tirs primés en première mi-temps) fait un bien fou aux Floridiens.

Malgré une adresse cataclysmique de loin (1/14), et un ressenti de +12, Cleveland n’est qu’à 4 points à la pause. (53-49)

La tempête Donovan Mitchell balaie la Floride

Le retour des vestiaires est marqué par un net changement de momentum. Orlando semble avoir la gueule de bois et ne met plus un pied devant l’autre. Les Cavs en profitent pour frapper fort. Donovan Mitchell est létal pour sanctionner. Spida inscrit 9 points en seulement trois minutes pour remettre Cleveland en tête.

L’attaque du Magic se grippe totalement, briques et pertes de balle s’enchainent. Un shoot à 3-points de Max Strus pousse Jamahl Mosley a demander temps mort, les siens viennent de prendre un 13-0…

Malgré cette mauvaise entame, Orlando ne lâche rien. Markelle Fultz lance un 8-0 pour les locaux, avec Banchero et Suggs qui retrouvent des couleurs à 3-points. Le match gagne encore en intensité, les contacts sont plus physiques, le public nous lâche quelques “refs you suck” à la moindre décision arbitrale contre Orlando. Chez les joueurs aussi, on commence à voir quelques accrochages et du bon trashtalking. Les Playoffs comme on aime.

Orlando s’accroche mais Donovan Mitchell est toujours dans sa bulle. Au buzzer, Spida offre 5 longueurs d’avance à son équipe avant d’attaquer le money time. L’arrière en est déjà à 32 points !

Spida trop seul face au collectif du Magic

Le money time débute avec Cole Anthony qui lance la révolte du Magic. Le guard remet Orlando en tête d’un move spectaculaire. Qui est là pour répondre ? Donovan Mitchell bien sûr. Sur une jambe, Spida va encore agresser la raquette.

Pas mal de ballons perdus et de maladresse dans ce money time mais on a notre match serré. Avec 5 minutes à jouer, les deux équipes sont à égalité. (86-86) Franz Wagner va chercher ses points sur la ligne pour oublier une adresse en claire baisse sur la seconde mi-temps. L’Allemand trouve encore le moyen de contribuer offensivement.

Mais que dire de Donovan Mitchell ? Même touché, même amoindri, même avec Jalen Suggs collé à lui, le All-Star est partout. Tellement partout qu’il est le seul à scorer pour Cleveland, littéralement. Les 18 points de Cleveland dans le dernier quart sont tous marqués par Mitchell. Darius Garland est lui porté disparu alors qu’il avait pourtant faire trois premiers quarts de qualité. Evan Mobley pèse en défense mais rien en attaque. Le banc n’apporte absolument rien.

Le collectif du Magic commence à prendre le dessus. Spida ne peut pas tout scorer à chaque fois et Orlando sait se montrer agressif pour aller sur la ligne. Banchero sort de sa boîte au meilleur des moments pour aller porter le coup de grâce. Avec les tripes, le Magic arrache le Game 6 et s’offre une chance d’aller chercher une place au second tour dans un match absolument immanquable ce dimanche dans l’Ohio.