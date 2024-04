Comme chaque année chez TrashTalk, on fait un petit point sur les nouveaux visages en Playoffs, ceux qui découvrent la compétition reine de la NBA, là où les légendes et la renommée s’écrivent. De Tyrese Haliburton à Paolo Banchero en passant par Chet Holmgren, ils seront plusieurs à connaître leur baptême du feu en Playoffs.

Tyrese Haliburton

Passeur de génie et meilleur distributeur de la NBA en 2024, Tyrese Haliburton va découvrir la cour des grands avec ses premiers Playoffs en carrière. On espère que le meneur a pu récupérer à 100% car ses derniers mois ont été marqués par différents bobos et les Pacers auront bien besoin d’un Hali en pleine forme pour éliminer les Bucks et aller chercher la première demi-finale de Conférence de la franchise depuis.. 2014 ! Comme toujours, on souhaite que le joueur fasse rimer premiers pas en postseason avec perfs historiques et voici quelques records de franchise que le bonhomme pourrait battre s’il est inspiré.

Records des Pacers à taper en Playoffs :

Nombre de passes décisives sur un match de Playoffs : Mark Jackson – 17

Meilleure moyenne de passes décisives pour une première campagne de Playoffs : Malcolm Brogdon – 10

Nombre de points sur un match de Playoffs : Reggie Miller – 41

Paolo Banchero (et Franz Wagner)

On passe maintenant à la doublette du Magic, même si les projecteurs seront principalement sur Paolo Banchero, la véritable superstar d’Orlando. Sans trop faire parler de lui, l’Américano-Italien a livré une saison régulière de haut vol pour porter sa franchise en Playoffs. Une première depuis 2020. Avec Evan Mobley pour le marquer, Paolo n’a pas la mission la plus simple pour débuter ses Playoffs mais on fait confiance au first pick 2023 pour agresser en permanence la raquette des Cavaliers. Jusqu’où est-il capable de porter le Magic dans cette première campagne d’avril ?

Records du Magic à taper en Playoffs :

Meilleure moyenne de points pour une première campagne de Playoffs : Tracy McGrady – 33,8

Nombre de points sur un match de Playoffs : Dwight Howard et Tracy McGrady – 46

Chet Holmgren et Jalen Williams

On finit avec la doublette du Thunder, à laquelle on pouvait aussi ajouter Josh Giddey. Pas compliqué de trouver des nouveaux en Playoffs dans le jeune projet du Thunder mais en voilà deux qui peuvent faire du bruit très rapidement. Chet Holmgren a prouvé cette saison qu’il n’avait de rookie que le nom et Jalen Williams a une autoroute pour devenir une star en NBA. Si OKC a pu aller chercher la première place de l’Ouest, ce n’est pas juste grâce aux exploits de Shai Gilgeous-Alexander. Il y a du beau monde derrière et les petits jeunes ont les dents qui rayent le parquet. Et si la belle histoire de la régulière se poursuivait en Playoffs ?

Records du Thunder à taper en Playoffs :

Meilleure moyenne de points pour une première campagne de Playoffs : Ray Allen – 26,5

Meilleure moyenne de contres pour une première campagne de Playoffs : Marvin Webster – 2,6

Meilleur moyenne de contres sur une campagne de Playoffs : Andre Roberson – 3,4

Voilà pour les quelques nouveaux qu’on va regarder de près sur ce mois d’avril. Ont-ils déjà les épaules assez larges pour dominer en Playoffs ou les mains vont-elles trembler pour ce premier passage dans la cour des grands ? La réponse dans les prochains jours.

Autres noms à surveiller dans la catégorie des débutants : Zion Williamson (s’il revient à temps), Buddy Hield (!), Jaime Jaquez, Jalen Suggs, Dereck Lively III