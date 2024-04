Cette fois on y est, c’est le début des Playoffs 2024 et chaque équipe va chercher à aller récupérer le titre d’ici environ deux mois. Après Nikola Jokic en 2023, un autre joueur majeur va-t-il décrocher sa première bague ? On a fait le tour des candidats à la bijouterie.

Note : l’idée ici n’est pas de parler de chaque All-Star qui n’a pas sa bague (no disrespect Mike Conley) mais plutôt des profils spécifiques qui ont été proches du titre dans le passé ou qui commencent à voir l’horloge tourner et/ou n’ont plus beaucoup d’occasions d’aller gagner un titre. L’idéal étant de cibler les joueurs de profil star ou superstar mais dont le CV est un peu moins clinquant à cause de l’absence d’un titre NBA.

Jayson Tatum

On aurait pu mettre entre parenthèses Jaylen Brown car l’image des Celtics reste attachée aux Jay Brothers, à travers leurs succès mais aussi leurs échecs ces dernières années. Malgré tout, on focus sur Jayson Tatum, car c’est bien lui le franchise player et le visage de l’équipe. L’ailier All-Star sort les gros chiffres saison après saison, dépoussiérant régulièrement les livres de record de Boston (pas une mince affaire) mais il manque encore un petit quelque chose pour vraiment l’intégrer à la catégorie des superstars NBA. Les chiffres sont proches des Giannis, Jokic etc mais il manque cette campagne de Playoffs de patron et ce titre de champion NBA pour faire passer Tatum dans une autre catégorie. La Green Nation attend une bannière depuis 2008 et c’est une sacrée longue attente pour une équipe habituée à la gloire et aux gros trophées.

Joel Embiid

Le dossier Joel Embiid est un peu différent de celui de Jayson Tatum. Individuellement, l’Américano-Camerounais a su acquérir son statut de superstar en allant chercher le trophée de MVP en 2023 avec des performances dignes de Wilt Chamberlain. Si le Process brille en solo, il a pourtant toujours du mal à porter son équipe en Playoffs. Quand le Jay Brother a déjà atteint 5 fois les Finales de Conférence depuis le début de sa carrière, Embiid lui n’a jamais dépassé le second tour.. Une sacrée tache sur le CV, surtout qu’il est le seul MVP dans l’histoire à n’avoir jamais passé le cap des demis. Le talent d’Embiid est indiscutable, et il a tout pour s’inscrire dans la légende des plus grands pivots de l’histoire, mais se souviendra-t-on de lui comme d’un grand talent qui brille dans son coin ou comme d’un champion NBA ? Tout de suite la Legacy n’est plus la même.

James Harden, Russell Westbrook et Paul George

On attaque maintenant un vieux serpent de mer avec la triplette des Clippers. Kawhi Leonard est lui tranquille car il a déjà deux titres NBA mais ses camarades ne peuvent pas en dire autant. MVP de saison régulière, et monstres statistiques durant leurs primes, Harden et Westbrook ont déjà assuré leur place au Hall of Fame, avec ou sans titre. Pour autant, les deux joueurs ont souvent été catégorisés comme des talents qui brillent en soliste mais qui ne font pas gagner leur équipe en Playoffs. Autant dire qu’un sacre avec les Clippers cette saison pourrait leur retirer une énorme épine du pied. Paul George est également concerné par ce titre manquant même s’il est sans doute un cran en-dessous en termes de statut, du fait des accomplissements réalisés par ses deux coéquipiers. Remporter le premier titre de l’histoire des Clippers serait une belle histoire pour le trio.

Luka Doncic

Dire que Luka Doncic est dans l’urgence de remporter un titre NBA serait un peu exagéré. À 25 ans, Lulu a encore tout le temps du monde pour garnir son armoire à trophées. Mais pour quelqu’un qui a été habitué si jeune à tout rafler, les échecs successifs des Mavs en Playoffs sont dur à avaler. Cette année pourrait être l’avènement de Luka tout en haut de la NBA. Il est parmi les favoris pour le MVP, Dallas roule sur une excellente dynamique avec un groupe qui vit très bien, porté par la bromance entre Doncic et Irving. Luka aspire aux sommets et rien qu’aux sommets, reste à savoir si c’est pour cette saison ou pas.

Damian Lillard

Contrairement à son confrère slovène, Damian Lillard sait qu’il ne peut pas se permettre de perdre trop de temps s’il veut gagner un titre. Dame fêtera cette année ses 34 ans et il a quitté ses Blazers pour avoir une meilleure chance de gagner ailleurs. Milwaukee avait un bon dossier pour ça, avec Giannis Antetokounmpo et un effectif solide pour les entourer. Problème, la saison des Bucks a été tout sauf un fleuve tranquille et les Daims ne sont même pas sûrs de pouvoir compter sur leur Greek Freak au premier tour face à Indiana. Autant dire que Milwaukee et Lillard n’arrivent pas dans les conditions optimales pour viser une bannière.

Devin Booker

On finit avec un copain des Cactus, passé proche d’un titre NBA en 2021 avant que les Bucks ne viennent transformer le rêve en cauchemar. Trois ans plus tard, Devin Armani Booker est toujours dans l’Arizona à flamber sur demande aux côtés de Kevin Durant. L’an passé, les deux compères avaient pris feu en postseason avant de mettre genou à terre face au collectif des Nuggets et au talent de Nikola Jokic. 12 mois plus tard, revoilà les Suns avec cette fois Bradley Beal en renfort mais encore pas mal de doutes concernant leurs capacités à jouer le titre. Concernant Booker, on sait le talent qu’il possède, sa capacité à devenir Kobe Bryant en quelques shoots dès qu’il trouve sa zone. Pour autant, et même si le leadership est bien partagé entre lui et KD, on aimerait voir Devin Booker véritablement prendre le lead pour conduire Phoenix jusqu’à la terre promise. Est-ce que Phoenix est l’équipe de Kevin Durant ou de Devin Booker en 2024 ? Book attaque son prime, il est temps pour lui d’enfiler le gros costume.

Mentions honorables : Jimmy Butler et Bam Adebayo, Anthony Edwards, Rudy Gobert et Karl-Anthony Towns, Jalen Brunson, D’Angelo Russell, Shai Gilgeous-Alexander, Nico Batum !, Donovan Mitchell