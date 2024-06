Après Al Horford, quels vétérans attendent leur bague ?

Al Horford, bagué la nuit dernière avec les Boston Celtics, a brisé sa série noire de 186 matchs de Playoffs sans titre. Qui sont les (mal)heureux élus qui prennent sa place ?

Décrocher une bague de champion NBA n’a rien de facile, demandez à Al Horford. Après 17 saisons et 1264 rencontres (saison régulière + Playoffs), le graal s’est fait attendre. Mais au moins, lui, peut aller se reposer tranquillement. Et ce n’est pas forcément le cas des membres de la longue liste des vétérans non-bagués.

Le nouveau Al Horford s’appelle… James Harden. Avec 166 matchs de Playoffs disputés sans titre de champion, l’ex MVP n’a disputé les Finales NBA qu’à une seule reprise en 2011-12. Souvent dans le coup avec les Houston Rockets, il s’est toujours heurté à des Golden State Warriors énervés, et ses dernières années entre les Nets, les 76ers ou les Clippers ne sont pas plus reluisantes. Dans un projet vieillissant, la barbe est sur le déclin.

Maintenant qu’Al Horford est champion NBA, on a un nouveau challenger.

166 matchs de Playoffs joués par James Harden sans gagner de bague de champion.

C’est à lui de casser sa série.

La liste des vétérans avec le plus d’apparitions en postseason qui attendent toujours une bague :

James Harden (166 matchs de Playoffs)

Chris Paul (149)

Russell Westbrook (122)

Jimmy Butler (119)

Jae Crowder (115)

Paul George (114)

Marcus Smart (108)

Ces sept noms sont les seuls joueurs actifs ayant disputé un minimum de 100 matchs en Playoffs. Alors qu’ils ne sont plus tout jeunes, l’horloge tourne inexorablement. Entre James Harden, Chris Paul, Russell Westbrook et Paul George, on retrouve toute la génération des génies du basket qui se sont heurtés au prime de LeBron James à l’est ou des Warriors à l’ouest.

Trois d’entre eux sont réunis aux Los Angeles Clippers – PG13 pas forcément pour longtemps – mais la fenêtre n’a jamais semblé aussi minuscule. Combien iront à la bijouterie avant de raccrocher ?

