Après neuf saisons de bons et loyaux services auprès des Celtics, Marcus Smart a été transféré aux Memphis Grizzlies l’été dernier. Résultat : blessure, vingt matchs joués cette année, et pour la première fois de sa carrière, une fin de saison au sein d’une équipe qui tanke. Et pas à moitié. La goutte qui fait déborder le vase ? Celui qui était le cœur des Celtics, au point de se teindre les cheveux en verts vient de voir les siens soulever le Larry O’Brien Trophy sans lui. Un scénario des plus cruels.

689 matchs joués pour Boston. 21 618 minutes. 7 507 points marqués. 3 310 passes décisives offertes. 1 099 interceptions arrachées. Trois All-Defensive First Team. Un esprit de soldat, entièrement dévoué à la cause Celte. Combien de fois s’est-il jeté au sol pour récupérer un ballon qui semblait perdu ? Combien de fois a t-il été envoyé valser pour tenter de provoquer un passage en force ? Il s’est battu pour les Celtics, il s’est saigné pour les Celtics, il s’est blessé pour les Celtics. Tout ça pour être envoyé dans la benne Grizzlies lors de l’été précédant le premier titre des Celtics depuis 2008. On pourrait y trouver un aspect comique, mais qu’est-ce qu’il est cruel ce scénario.

Robert Williams avait connu le même sort récemment, et Malcolm Brogdon aussi, mais on ne peut pas comparer leurs situations à Marcus Smart qui a passé plus de saisons à Boston que ces deux joueurs en cumulé. Le dernier Défenseur de l’Année passé par les Celtics a dans un certain sens fait le sacrifice ultime pour accueillir les supers joueurs que sont Kristaps Porzingis et Jrue Holiday et enfin gagner le titre à Boston. Evidemment les Celtes y ont gagné au change. Mais que le dénouement est triste pour le soldat Marcus Smart. Visualisait-il déjà l’issue de la saison qui allait se produire quand pour son retour à Boston, il avait eu sa vidéo hommage, alors qu’il ne pouvait même pas participer au match, présageant une autre situation mélancolique pour la mi-juin ? Il faudrait lui demander, mais pas sûr qu’il ait le cœur de répondre à la question.

Oui, ça va célébrer fort la victoire à Boston, mais les vrais fans auront une pensée émue pour Marcus Smart, qui ne pourra pas être de la fête. Les lois de la NBA sont cruelles, et elles exigent parfois qu’un joueur n’ait pas la récompense du labeur qu’il a offert pendant toute une décennie, pour peu qu’il manque un seul run de Playoffs. A la manière d’un Elgin Baylor, Marcus Smart accrochera pendant au moins un petit moment ce statut de loser magnifique. C’est dur, mais c’est comme ça.