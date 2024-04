Ce 20 avril, on fête l’anniversaire d’un record NBA plutôt marquant, celui du plus grand nombre de points inscrits sur un match de Playoffs. Un bien détenu par his Airness Michael Jordan, qui avait atteint les 63 points en 1986. La grande question du jour : ce record NBA tiendra-t-il encore longtemps ?

Voilà une ligne qui refuse de s’effacer des bouquins d’histoire de la Ligue et ça fait bientôt 40 ans que ça dure. Personne, au grand personne, n’a su déloger Michael Jordan et ses 63 points en Playoffs. Une performance extraordinaire, faut-il le rappeler, car MJ n’avait pas fait cette flambée contre une équipe banale ou un huitième de conférence, mais bien contre les Boston Celtics de 1986, l’une des meilleures équipes de l’histoire de la Ligue !

Bien que le match ait été perdu, la performance de Jordan avait ébloui coéquipiers comme adversaires. Larry Bird avait même été jusqu’à dire que “Dieu s’était habillé en Michael Jordan”. Réussir à planter 63 points contre une telle équipe, pourtant pas dénuée de forts défenseurs, c’est très, très, très fort.

Ceci étant dit, est-il possible d’imaginer quelqu’un faire aussi bien voire mieux dans les prochains mois ou prochaines années ?

En regardant un peu le style de la NBA moderne et les perfs récentes, on peut objectivement y croire. Pourquoi ? Primo, car la NBA actuelle a quand même un style bien différent de celui des 80’s. Un rythme de jeu autrement plus élevé et parfois des défenses un poil moins concernées également. On a pu le voir ces dernières années avec un paquet de match à 60 voire 70 points !

Alors oui, on sait qu’il est important de distinguer saison régulière et Playoffs. En postseason, les défenses sont souvent plus resserrées et les flambées moins courantes mais les récents chiffres prouvent que ce n’est pas un problème insurmontable pour la génération actuelle. Jimmy Butler n’est pas le scoreur le plus incroyable de sa génération et il en a quand même planté 56 durant les Playoffs 2023.

Le saviez-vous ? Si on prend les huit meilleures perfs au scoring de l’histoire des Playoffs, trois sont intervenues lors des trois dernières années. Et encore, c’est sans compter les dingueries de Nikola Jokic (53 points) ou encore Jayson Tatum (51) l’an passé.

Qui pour battre le record de Jordan ?

Ils sont plusieurs à pouvoir légitimement espérer battre cette fameuse marque des 63 points. Un premier nom qui vient en tête c’est Luka Doncic. Le Slovène semble tellement facile, et le plus effrayant c’est qu’il n’a même pas atteint son prime. Alors qu’il est monté à 73 points cette saison en régulière, Luka Magic peut-il tout exploser aussi en Playoffs ? Si on devait miser une piécette sur quelqu’un, ça serait peut-être lui.

Aux côtés de Lulu, on peut penser évidemment à Joel Embiid, Jayson Tatum, Devin Booker, Kevin Durant ou encore Giannis Antetokounmpo. Nikola Jokic, dans un soir de gloutonnerie, pourrait sans doute s’en rapprocher, tout comme le flambeur Donovan Mitchell ou un Shai Gilgeous-Alexander qui serait dans la zone.

Alors, les 63 points de Michael Jordan, une simple question de temps avant d’être relégué à la seconde place ?

Source tableau : StatMuse