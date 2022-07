En marge de l’ouverture de la Free Agency, l’actu NBA a véritablement été marquée par la demande de transfert de Kevin Durant jeudi soir. Et bien évidemment, depuis, tout le monde se demande où KD passera la suite de sa carrière. Le principal intéressé aurait en tout cas une vraie préférence. Indice, on va parler de Cactus.

Peu après la bombe balancée par Adrian Wojnarowski, c’est Chris Haynes de Yahoo Sports qui est venu enflammer la planète basket en lâchant le tweet suivant : « Kevin Durant possède les Phoenix Suns tout en haut de sa liste de destinations préférées ». Allez, boum ! Il n’a pas fallu attendre longtemps pour connaître les intentions de KD, qui visiblement kiffe toujours autant rejoindre l’équipe possédant le meilleur bilan de la Ligue. Remember 2016, quand Durant est « sorti de sa zone de confort » pour signer aux Warriors version 73 victoires. On est aujourd’hui en 2022, et Kevin veut désormais quitter Brooklyn pour rejoindre une formation de Phoenix qui vient de décrocher… 64 wins. Fais gaffe KD, ça commence à se voir un peu là quand même. Alors certes, Phoenix c’est pas le Golden State de l’époque, les Cactus ayant bien foiré leur dernière campagne de Playoffs avec une élimination en demi-finale de Conférence Ouest contre Dallas. Mais on se comprend hein. En allant à Brooklyn en 2019, Durant voulait en quelque sorte écrire sa propre histoire aux côtés de son poto Kyrie, disons que ça ne s’est pas vraiment passé comme prévu et qu’il faut désormais trouver la meilleure porte de sortie possible. Et il est clair que les Suns – malgré leur élimination prématurée en PO – rassemblent pas mal d’arguments.

Kevin Durant has the Phoenix Suns listed as a preferred trade destination, league sources tell @YahooSports. — Chris Haynes (@ChrisBHaynes) June 30, 2022

Hyper solide des deux côtés du terrain en régulière depuis l’arrivée de Chris Paul en 2020, les Cactus sont devenus une véritable machine collective grâce aux gros progrès montrés par les jeunots Devin Booker, Mikal Bridges et Deandre Ayton sous les ordres du coach Monty Williams. Une winning culture a vraiment commencé à se construire dans l’Arizona et on imagine que tout ça a dû séduire KD pendant que lui et les Nets galéraient à trouver un semblant d’équilibre, en particulier cette saison. De plus, on sait aussi à quel point Durant respecte le jeu de Devin Booker, considéré comme un hooper parmi les hoopers et avec qui il a remporté une médaille d’or aux JO 2021 de Tokyo. Autant de raisons qui peuvent pousser Kevin vers l’Arizona. Seul problème, et pas des moindres, les Nets voudraient absolument voir Booker – qui vient de prolonger à Phoenix – dans n’importe quel package envoyant KD chez les Suns si l’on en croit Jake Fischer de Bleacher Report. Alors qu’ESPN a souligné plusieurs possibilités de trade n’incluant pas Book, avec par exemple un package Deandre Ayton – Mikal Bridges – Cam Johnson – picks de draft, le manager général des Nets Sean Marks n’imagine pas se retrouver sans l’arrière All-Star de Phoenix. De plus, récupérer Ayton dans un sign-and-trade ne serait pas non plus dans les plans des Nets, ce qui complique forcément encore plus les choses. Au final, il faut garder en tête que KD a encore quatre ans de contrat pour 198 millions de dollars, et que sa marge de manœuvre est donc limitée dans cette affaire. Il va donner ses préférences, il va probablement faire pression pour obtenir ce qu’il veut avec son statut de superstar, mais en fin de compte c’est Brooklyn qui décidera quelle équipe proposera la meilleure contrepartie en matière de joueurs et de capital draft. Spoiler, va falloir proposer du très, très, très lourd !

Outre les Suns, Kevin Durant aurait également des vues sur la… meilleure équipe de la Conférence Est en régulière cette année : le Miami Heat. Phoenix ? Miami ? Une autre franchise surprise ? Préparez-vous, la grande saga de l’été vient officiellement de débuter.

Source texte : Yahoo Sports / ESPN / Bleacher Report