En fin de contrat à Memphis, Kyle Anderson a pris un nouveau départ en rejoignant les Wolves ! L’ailier a signé un contrat de deux ans et 18 millions de dollars avec la franchise du Minnesota. Un deal plutôt bien senti.

On se demandait si les Grizzlies allaient pouvoir conserver Tyus Jones ET Kyle Anderson cet été et la Free Agency nous a vite donné la réponse, il n’en restera finalement qu’un seul des deux dans le Tennessee. Alors que le monsieur propre des meneurs signait un nouveau deal de 30 millions sur deux ans pour continuer à seconder Ja Morant, le couteau-suisse local prenait son envol loin de la cité d’Elvis. La prochaine étape ? la région des Grands Lacs et les Wolves. Les copains de Karl-Anthony Towns et Anthony Edwards ont offert 18 millions et un contrat de deux ans pour récupérer Slow Mo.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 1, 2022

On part sur un deal pas dégueu du tout pour Minny, qui chope un joueur expérimenté, polyvalent, capable d’apporter un peu de tout sur le terrain. Scoring, rebond, création, grosse défense, sans oublier un vrai QI basket, Kyle Anderson a ce profil un peu touche à tout qui fera du bien chez les Loups. On devrait logiquement le retrouver dans un rôle en sortie de banc et il n’aura pas trop de mal à s’intégrer au sein de la rotation de Chris Finch. En quête d’une nouvelle qualification en Playoffs, Minnesota se renforce avec un solide role player à un prix raisonnable. Malgré des stats en baisse l’an dernier (7,6 points, 5,3 rebonds et 2,7 passes en 21 minutes en 2021-22) à cause d’un rôle qui avait diminué, Anderson reste un joueur assez fiable et une belle acquisition pour le groupe. On ne serait d’ailleurs pas surpris de le voir avec un temps de jeu supérieur par rapport à ce qu’il pouvait avoir dans le Tennessee. On ne connaît pas trop encore comment sera utilisé Karl-Anthony Towns la saison prochaine (plutôt 4 ou 5 ?) mais on serait plutôt chaud de voir des séquences avec Anderson et Towns dans la raquette, un tandem qui fit plutôt bien sur le papier. À Chris Finch de décider désormais.

Kyle Anderson quitte les Grizzlies pour rejoindre les Wolves, ça fait très documentaire animalier tout ça. 18 millions pour deux saisons, c’est un prix très correct pour un joueur qui ne pourra qu’aider Minnesota à confirmer son retour dans le Top 8 à l’Ouest.

Source texte : Adrian Wojnarowski / ESPN