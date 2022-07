Il faisait partie des meneurs de jeu les plus solides du marché des agents libres 2022, et on se demandait justement si son avenir s’écrivait à Memphis ou ailleurs. Finalement, Tyus Jones a choisi de rester dans le Tennessee, aux côtés de Ja Morant et compagnie !

Parmi les dossiers intrigants de cette Free Agency, celui de Tyus Jones était plutôt en haut de la pile. Prenez un meneur solide mais évoluant dans l’ombre d’une superstar, qui a l’occasion de partir ailleurs pour décrocher une place de titulaire et potentiellement plus de dollars. Voilà qui a de quoi alimenter les rumeurs non ? Et il y en a eu quelques-unes, Jones retrouvant son nom dans la même phrase que des franchises comme Cleveland, Washington ou encore son ancienne équipe de Minnesota. Mais au final, rien ne s’est vraiment matérialisé sur le marché et le scénario d’un départ a été rapidement shutdown lors des premières minutes après l’ouverture de la Free Agency 2022 ce jeudi à minuit. En effet, selon Adrian Wojnarowski d’ESPN, Jones a donc décidé de continuer l’aventure chez les Grizzlies. Le montant ? 30 millions de dollars sur deux ans. La durée du deal est courte mais c’est une belle augmentation à l’année pour Tyus, qui venait de voir son contrat de 26 millions sur trois ans s’achever. Allez, tout le monde est content et cette prolongation redonne sans doute un peu le sourire aux fans des Grizzlies, qui viennent de prendre un vrai coup sur la tête avec la news concernant l’absence longue durée de Jaren Jackson Jr..

Tyus Jones s’est affirmé cette saison comme l’un des meneurs remplaçants les plus solides de la NBA. Très propre balle en main, shootant à 39% de réussite à 3-points et sortant la meilleure moyenne au scoring de sa carrière (8,7 points par match), Jones a participé à sa manière au superbe parcours de Memphis, deuxième de l’Ouest avec 56 victoires en régulière et allant jusqu’en demi-finale de Conférence Ouest. C’est notamment lui qui a aidé les Grizzlies à continuer à bien tourner quand la star Ja Morant était sur le banc, et même à l’infirmerie. N’oublions pas que Ja a manqué 25 matchs en régulière en 2021-22, et que les Grizz ont affiché un bilan très lourd de 20 victoires – 5 défaites sans lui. Tyus Jones n’est pas étranger à cela, et c’est pour cette raison que Memphis a fini par mettre un salaire de 15 millions sur sa tête. Prolonger Jones leur assure donc d’avoir toujours un meneur de qualité sur le terrain, et on a même vu cette saison que Morant et Tyus pouvaient aussi être alignés efficacement sur le parquet. Cette cohabitation semble destinée à grandir maintenant que Jones a décidé de prolonger, et on a clairement hâte de voir ce que ça peut donner.

Tyus Jones aurait pu opter pour un départ afin d’obtenir une place de titulaire ailleurs, mais l’opportunité ne s’est pas vraiment présentée et puis surtout, il participe aujourd’hui au superbe projet de Memphis dans lequel il possède un vrai rôle. Vous ajoutez à ça un contrat plutôt sympa, et la décision n’était pas si difficile à prendre au final.

Source texte : ESPN