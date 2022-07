Après une belle saison du côté de Los Angeles, Malik Monk refait ses valises à la Free Agency. L’arrière scoreur a signé un bail de 2 ans et 19 millions avec les Sacramento Kings !

Il était l’un des rares rayons de soleil de la saison des Lakers et Malik Monk ne fera visiblement pas de rab dans la Cité des Anges. Après avoir réalisé son meilleur exercice en carrière (13,8 points, 47% au tir, 39% de loin), l’arrière savait qu’il aurait quelques sollicitations au moment de tester le marché. Le joueur avait pourtant ouvert grand la porte à une prolongation chez les Purple and Gold, quitte à prendre moins de sous, mais c’est bien le maillot d’une autre cité californienne que le natif de l’Arkansas portera en 2022-2023 : celui des Kings ! Le nom de Sacramento ne sort d’ailleurs pas de nulle part puisque certains insiders avaient déjà expliqué qu’il existait un intérêt mutuel entre les deux parties. Shams Charania de The Athletic nous a confirmé tout ça avec un joli tweet dès le début de la Free Agency.

Sources: Malik Monk is signing a two-year, $19M deal to join the Kings. https://t.co/spgbvRZspx — Shams Charania (@ShamsCharania) June 30, 2022

Que penser de ce deal alors ? Pour le joueur, c’est totalement mérité vu sa belle saison et pour les Kings ça n’a rien de déconnant non plus. Après avoir laissé libre Donte DiVincenzo, Sacramento retombe bien sur ses pattes. Avec Malik Monk, Sactown récupère un élément qui va sans doute faire du bien en sortie de banc (à moins qu’il ne récupère carrément un spot de starter ?), un très bon shooteur qui devrait beaucoup aider une équipe qui avait du mal à longue distance la saison passée (25ème à l’adresse lointaine). Petit point extra-sportif qui peut aussi avoir son importance, Monk retrouvera à Sacramento un visage familier puisqu’il a joué au niveau universitaire avec un certain… De’Aaron Fox et c’était du côté de Kentucky. Les dirigeants font donc coup double en recrutant un bon élément et en faisant plaisir à un des deux leaders de l’équipe. Après Keegan Murray à la Draft, les Kings s’offrent un autre renfort qui sera bien utile pour viser les Playoffs, une compétition que la bande à Sabonis rêve d’atteindre depuis 2006 et ça commence à vraiment dater. En attendant d’autres renforts potentiels, Monte McNair commence en tout cas sa Free Agency avec un move malin. À voir ce que nous réserve la suite.

Malik Monk quitte les Lakers mais il ne sort pas de Californie car il arrive aux Kings pour rejoindre son pote De’Aaron Fox. Fans de Sacramento, on valide le renfort ?

Source texte : Shams Charania / The Athletic