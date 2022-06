Les rumeurs des mock drafts ne l’attendaient pas en Californie, mais c’est maintenant chose faite : Keegan Murray est un joueur des Kings ! Alors que tout le monde attendait Jaden Ivey à Sacramento, le front office a décidé de partir sur un pick intérieur qui peut apporter de suite son talent de scoreur et son expérience à une franchise en pleine reconstruction.

Keegan Murray a tout même encore un très beau plafond à atteindre, et son expérience de deux saisons NCAA à haut niveau dans une conférence relevée va être très utile au garçon de 21 ans dès le début de sa saison rookie. Même si le poste 4 est assez bouché avec Domantas Sabonis pensionnaire de la place de titulaire, l’ancien Hawkeye sera une très belle option à développer depuis le banc et pourra même parfois dépanner sur le poste 3 si nécessaire selon l’opposition. Avec ce combo expérience-talent, les Kings font une très bonne pioche en misant sur Keegan Murray, le natif de l’Iowa sera pas mal dépaysé par le soleil de Sacramento mais sera une nouvelle option offensive parfaite aux côtés de la ligne arrière très développée pour la reconstruction locale.

After month of speculation, Kings will keep this pick, sources said. https://t.co/iHiwXrJzd4 — Shams Charania (@ShamsCharania) June 24, 2022

Le meilleur joueur du programme d’Iowa cette saison a souvent été comparé à Pascal Siakam et, comme le Camerounais, ce dernier a réussi à déjouer les pronostics. À la sortie du lycée, aucune fac de division 1 NCAA ne voulait de l’intérieur et il n’avait reçu qu’une offre de bourse. Donc il a patienté un an, bien bossé et a maintenant écrit l’histoire de la fac de son état natal. Comme l’a dit un homme sage présent au Barclays Center ce soir : “Moi, tu me parles pas d’âge”, et le poste 4 de 21 ans considéré comme trop vieux pour être un Top 5 pick a bien compris le message. À 23,6 points, 8,6 rebonds et 1,9 contre de moyenne en seulement 31,6 minutes de jeu, le quatrième meilleur marqueur du pays a ébloui la conférence la plus relevée du pays avec sa palette offensive très variée et sa polyvalence folle de l’autre côté du terrain.

Le garçon tombe dans une franchise déjà pas mal équipée à l’intérieur, mais il devrait très bien apprendre les rudiments du métier de joueur NBA aux côtés de Domantas Sabonis et autre. Une nouvelle option offensive titulaire si décalé au poste 3, ou un très fort apport des deux côtés du terrain en sortie de banc : voilà pourquoi les Kings ont choisi Keegan Murray. Cette année, les cadres de Sacramento ont réfléchi et on espère fortement que ce choix va payer dès sa saison rookie.