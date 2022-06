Alors que le Magic a décidé de surprendre son monde en sélectionnant Paolo Banchero avec son premier choix et que le Thunder a été plus « terre à terre » en prenant Chet Holmgren, les Rockets ont eu tout le loisir de choisir Jabari Smith Jr. qui a longtemps été vu comme le premier choix de cette Draft 2022 et qui va offrir un sacré fit aux Fusées.

Le Woj s’est donc planté. Alors qu’il envoyait initialement le prospect d’Auburn chez Mickey, c’est finalement au Texas, et plus précisément chez les Rockets, que Jabari Smith Jr. va apporter son talent. De la longueur, du shoot, de la défense, un état d’esprit tah Guillaume le Conquérant et une gueule qui ressemble à une espèce de mix entre Giannis Antetokounmpo et Kylian Mbappe, et vous obtenez tout ce que JS va apporter à sa nouvelle franchise, qui ne pouvait pas laisser une telle occasion passer. Véritable shooteur d’élite parmi les maçons de cœur que l’on peut trouver dans cette équipe, ça va nettement contraster, mais ça va aussi et surtout faire énormément de bien aux fans de la franchise qui ne seront plus obligés de se munir de casques de chantier pour arpenter les tribunes du Toyota Center pour parer aux briques de Jalen Green ou Kevin Porter Jr.. De plus, Jabari va également apporter de la défense et de la discipline à une équipe qui en manque cruellement.

Sources: Houston selects Jabari Smith II at No. 3. https://t.co/wvUIg8tdyt — Shams Charania (@ShamsCharania) June 24, 2022





On parle tout de même d’un OVNI de 2m08 qui envoie 16,9 points, 7,4 rebonds et 2 passes de moyenne, le tout à un resplendissant 42% de loin, en prenant plus de cinq tirs par match depuis la buvette, et une belle capacité défensive, ce qui peut grandement servir lorsque l’on s’apprête à intégrer l’effectif de pyromanes des Rockets, puis avec des zouaves comme Jalen Green, Kevin Porter Jr., Marquese Chriss, Trey Burke, Kenyon Martin Jr. et John Wall, il fallait bien un mec un peu sérieux dans cet effectif. À seulement 19 piges, Jabari Smith Jr. est néanmoins un diamant qui reste à polir, notamment sur ses déplacements latéraux et sa palette offensive, mais une bonne grosse dose de hype vient d’atterrir à Houston. Comme son sosie du Paris Saint-Germain, le shooteur fou pourrait bien lâcher un “le basket-ball il a changé” à son arrivée, avant de se mettre au travail et d’apporter sa polyvalence à l’intérieur, qui contrebalancera parfaitement avec ce qu’apportera le backcourt.

Avec le départ de Christian Wood à Dallas, les Rockets avaient besoin d’un type comme Jabari Smith Jr., vrai poste 4 avec une mentalité et une belle éthique de travail, c’est ce qu’ils ont trouvé en mettant leur grosse paluche dans l’effectif d’Auburn. Mais entre JS et Jalen Green, il y a un vrai vivier de talent à Houston, et on espère causer Playoffs très bientôt avec eux.